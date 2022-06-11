Cennet Mahallesi dizisiyle tanınan Belemir Temizsoy nişanlandı - Son Dakika
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Cennet Mahallesi dizisiyle tanınan Belemir Temizsoy nişanlandı

11.06.2022 11:51
Cennet Mahallesi dizisiyle tanınan Belemir Temizsoy nişanlandı

Yıllar önce yayınlanan Cennet Mahallesi dizisinde Ayşe karakterini oynayan genç oyuncu Belemir Temizsoy, evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. Temizsoy, nişan töreninden kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

Başrollerinde Melek Baykal, Alişan, Çağla Şıkel ve Müjdat Gezen gibi başarılı isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizisinde Pembe'nin küçük kız kızını oynayan Belemir Temizsoy, özel hayatıyla gündem oldu.

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM

Cennet Mahallesi'nin yanı sıra Çiçek Taksi dizisinde de rol alan genç oyuncu, önceki gün bir süredir birlikte olduğu Mert isimli sevgilisiyle nişanlandı. Yıllardır bir projede rol almayan ve kendisini fenomenliğe veren genç isim, aile arasında bir nişan töreni yaptı.

"HAYAL ETTİĞİMDEN DAHA GÜZELDİ"

Nişandan kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Temizsoy, "Gözümü kapatıp hayal ettiğimden çok daha güzeldi… Her detayımızla ayrı ayrı ilgilenen herkese çok teşekkür ederim" notunu yazdı.

İşte Belemir Temizsoy'un nişan töreninden kareler...

Cennet Mahallesi dizisiyle tanınan Belemir Temizsoy nişanlandı
Cennet Mahallesi dizisiyle tanınan Belemir Temizsoy nişanlandı
Cennet Mahallesi dizisiyle tanınan Belemir Temizsoy nişanlandı
Cennet Mahallesi dizisiyle tanınan Belemir Temizsoy nişanlandı
Cennet Mahallesi dizisiyle tanınan Belemir Temizsoy nişanlandı
Cennet Mahallesi dizisiyle tanınan Belemir Temizsoy nişanlandı
Cennet Mahallesi dizisiyle tanınan Belemir Temizsoy nişanlandı
Cennet Mahallesi dizisiyle tanınan Belemir Temizsoy nişanlandı
Cennet Mahallesi dizisiyle tanınan Belemir Temizsoy nişanlandı
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Son Dakika Magazin Cennet Mahallesi dizisiyle tanınan Belemir Temizsoy nişanlandı - Son Dakika


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