Cesur Pozlarıyla Sınırları Zorladı! - Son Dakika
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Cesur Pozlarıyla Sınırları Zorladı!

16.07.2022 11:00
Cesur Pozlarıyla Sınırları Zorladı!

49 yaşındaki Alman model Heidi Klum, iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı. İşte o kareler...

Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren model Heidi Klum, özel hayatı, iddialı pozları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.

SINIRLARI ZORLADI

Alman model Heidi Klum, verdiği pozlarla yine sınırları zorladı.

49 yaşındaki Heidi Klum, uzun sarı saçlarıyla göğsünü kapatırken, üzerinde sadece minik pembe bikini altı vardı.

Cesur Pozlarıyla Sınırları Zorladı!

Dört çocuk annesi olan Heidi Klum, Tokio Hotel adlı müzik grubuyla tanınan eşi Tom Kaulitz ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

İŞTE HEİDİ KLUM'UN DİKKAT ÇEKEN O KARELERİ...

"BAZI İNSANLAR YATAKTA DAHA DENEYİMLİ"

49 yaşındaki Alman model Heidi Klum, geçtiğimiz haftalarda çarpıcı bir itirafta bulunmuştu. Klum, "Bazı insanlar yatakta daha deneyimli, bazıları ise daha sıkıcıdır. Eğer vahşi ve çılgınsan bunu açığa çıkarmalısın. Bazen renk katmak için çaba sarf etmek, normal kabul edilenin dışında bir şeyler yapmak iyidir" dedi.

Sözlerini sürdüren Klum, "Ben yatakta oldukça çılgınım. Partnerimi bulutların üzerine çıkarmayı seviyorum" sözleriyle ağızları açık bıraktı.

HEİDİ KLUM KİMDİR?

Heidi Klum (d. 1 Haziran 1973), Alman manken, oyuncu, sunucu, moda tasarımcısı, yapımcı ve şarkıcı.

Klum, kuaför Erna ve bir kozmetik firmasında çalışan Gunther Klum'un çocuğu olarak 1 Haziran 1973'te Westphalia, Almanya'da dünyaya geldi. 18 yaşındayken bir arkadaşının ısrarlarıyla bir magazin kuponunu dolduran Klum, kendini "Model 92" adlı yarışmada buldu. Aynı yıl okulu bitirdi ve bir süre Almanya ve çevre ülkelerde modellik yapmaya başladı.

Birçok dizi ve filmde küçük rollerde oynadı. Bunlardan bazıları "How I Met Your mother", "Sex and the City: The Movie", "Spin City", "Yes, Dear" idi. Ayrıca "Blow Dry" adlı filmde bir saç modelini, "Ella Enchanted"de bir devi ve "The Life and Death of Peter Sellers" filminde de Ursula Andress'i canlandırdı. Heidi Klum, 2010 yılında Victoria's Secret'ten emekliye ayrıldı.

Heidi Klum, 2019'dan Tom Kaulitz ile evlenmiştir.

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Kaynak: Snob Magazin

Heidi Klum, Magazin, Son Dakika

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