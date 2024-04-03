Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın evliliğini bitirdiği söylenen Esra Akpınar konuştu - Son Dakika
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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın evliliğini bitirdiği söylenen Esra Akpınar konuştu

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Bülent Şakrak'ın Ceyda Düvenci ile evliyken genç oyuncu Esra Akpınar ile yakınlaştığı bu sebepten dolayı boşandığı söylentisi gündeme geldi. Şakrak ihanet söylentisini reddederken Akpınar da ''Bülent'le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim'' dedi.

03.04.2024 16:16  Güncelleme: 16:22
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2015 yılında nikah masasına oturan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti geçtiğimiz sene boşandı. Ayrılık kararıyla herkesi şaşkına çeviren çiftten Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinin setinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaştığı bu yüzden de boşanmak istediği ileri sürüldü. Magazin gündeminde konuşulmaya başlanan olayla ilgili taraflardan açıklama geldi.

"EVLİLİK ESRA YÜZÜNDEN BİTMEDİ"

Söylentilerin ardından Bülent Şakrak'ın menajeri Handan Taşkın yaptığı açıklamada "Aralık ayından beri birlikteler, birliktelikleri Maviye Sürgün dizisinde başlamadı, evlilikleri de bu ilişki nedeniyle bitmedi, Esra'yı önceden de tanıyorduk" dedi.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın evliliğini bitirdiği söylenen Esra Akpınar konuştu

"BÜLENT ŞAKRAK'LA 4 AYDIR BİRLİKTEYİZ"

Şakrak ile Düvenci'nin 8 yıllık evliliğini bitiren kadın olarak görülen genç oyuncu Esra Akpınar ise Müge Dağıstanlı'ya sessizliğini bozarak "Bülent'le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim" ifadelerini kullandı.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın evliliğini bitirdiği söylenen Esra Akpınar konuştu
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın evliliğini bitirdiği söylenen Esra Akpınar konuştu
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın evliliğini bitirdiği söylenen Esra Akpınar konuştu
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Son Dakika Magazin Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın evliliğini bitirdiği söylenen Esra Akpınar konuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın evliliğini bitirdiği söylenen Esra Akpınar konuştu - Son Dakika
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