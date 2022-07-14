Ceylan... ABLASINA ZOR VEDA! - Son Dakika
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Ceylan... ABLASINA ZOR VEDA!

14.07.2022 17:41
Ceylan... ABLASINA ZOR VEDA!

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ceylan'ın ablası Nalan Avcı, Levent Afet Yolal Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Abisi Tuğrul Avcı'yı 35 yaşında kalp krizinden, 25 yaşındaki yeğenini de bağırsak hastalığı nedeniyle kaybeden şarkıcı Ceylan'ın ablası Nalan Avcı da yaşamını yitirdi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü türkücü Ceylan'ın ablası Nalan Avcı, Levent Afet Yolal Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yakın dostu Alişan, Ceylan'ı yalnız bırakmazken, anne Türkan Avcı ise kızının tabutuna sarılıp ağlarken fenalaştı.

Ablasının vefatıyla sarsılan türkücü Ceylan gözyaşlarına boğuldu.

ALİŞAN'A SARILARAK AĞLADI

Ceylan'ın ablası Nalan Avcı, için bugün Levent Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene; Alişan, Alişan'ın annesi Suzan Tektaş gibi ünlü isimler ve Avcı'nın sevenleri katıldı.

Ablasının acısına dayanamayan ünlü türkücü Ceylan, yakın zamanda kardeşini kaybeden Alişan'la birlikte birbirlerine sarılarak ağladılar.

ANNE TÜRKAN AVCI FENALAŞTI

Anne Türkan Avcı ise kızının tabutuna sarılıp ağlarken fenalaştı.

Ceylan... ABLASINA ZOR VEDA!

TABUTUN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Ölüm haberiyle yıkılan Ceylan, cenazenin Levent Camii'ne getirilmesiyle gözyaşlarına boğuldu.

Tabutun başında güçlükle ayakta duran şarkıcı, hüngür hüngür ağladı. Evlat acısıyla yıkılan Ceylan'ın annesi de törende fenalık geçirdi.

ALİŞAN YALNIZ BIRAKMADI

Ceylan... ABLASINA ZOR VEDA!

2021 yılının temmuz ayında erkek kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden ünlü türkücü Alişan, bu zor günde yakın arkadaşı Ceylan'ı yalnız bırakmadı.

Cenaze töreninde ayakta duramayan Ceylan, dakikalarca Alişan'a sarılarak gözyaşı döktü.

Ceylan... ABLASINA ZOR VEDA!

Her fırsatta kardeşine olan özlemini dile getiren türkücü de törende gözyaşlarına hakim olamadı.

Ceylan... ABLASINA ZOR VEDA!

Beyin tümörü nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybeden Nalan Avcı, Levent Afet Yolal Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda defnedildi.

Ceylan... ABLASINA ZOR VEDA!
Kaynak: Magazinkolik
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