Cezaevinden çıkan Nihal Candan doğum gününü kutladı! Yazdığı not fotoğrafın önüne geçti - Son Dakika
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Cezaevinden çıkan Nihal Candan doğum gününü kutladı! Yazdığı not fotoğrafın önüne geçti

Cezaevinden çıkan Nihal Candan doğum gününü kutladı! Yazdığı not fotoğrafın önüne geçti

Hızla kilo verdiği için doktor onayıyla cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan, süper mini elbisesi ve özel yaptırdığı pastasıyla doğum gününü kutladı. Candan'ın partisinden çok paylaşımına yazdığı ''Suçlu değil'' notu dikkat çekti.

16.06.2024 08:42
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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 6 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan'a anoreksiya nervoza teşhisi konulduğu için nisan ayında cezaevinden tahliye edilmişti. Kardeşi Bahar Candan cezaevinde olmasına rağmen hayatını eskisi gibi yaşamaya devam eden Nihal Candan'ın doğum günü paylaşımı dikkat çekti.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Tahliye olduktan sonra eski hayatına geri dönen ve kilo almaya başlayan Nihal Candan, dün 29. yaşını kutladı. Bir mekanda parti yapan Candan, beyaz mini elbise giydi. Candan için özel büyük bir pasta da yaptırıldı. Yeni yaşını Instagram hesabından kutlamayı ihmal etmeyen Candan, paylaşımına "Suçlu değil" notunu yazdı.

Cezaevinden çıkan Nihal Candan doğum gününü kutladı! Yazdığı not fotoğrafın önüne geçti

NE OLMUŞTU?

Bir suç örgütüne yönelik nitelikli dolandırıcılık ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ülke genelinde çeşitli devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç aldıklarını beyan eden suç örgütü üyelerinin, ulaştıkları mağdurlara ucuz araç satışı yaparak güvenlerini kazandıkları ve bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıkları belirlenmişti.

Aynı yöntemle 13 mağdurdan yaklaşık 10 milyon lira alan şüphelilerin, ihalede sorun olduğu gerekçesiyle geri ödeme ve araç teslimi yapmadıkları tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında 3 Mayıs 2023'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı. Aynı soruşturmanın devamında Alisya Bahar Candan, Gülnihal Çiçek ve Hacı İsrafil Sağlam gözaltına alınmış, 16 Kasım 2023'te çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Cezaevinden çıkan Nihal Candan doğum gününü kutladı! Yazdığı not fotoğrafın önüne geçti

HIZLA KİLO KAYBETTİĞİ İÇİN TAHLİYE EDİLDİ

Hapishanede açlık grevine başlayan Nihal Candan kısa sürede kilo kaybetmeye başlayınca hastanelik olmuştu. 37 kiloya kadar düşen ünlü isme noreksiya nervoza teşhisi konulmuştu. Candan, doktor onayıyla geçtiğimiz nisan ayında tahliye edilmişti.

Tahliye olduktan sonra cezaevinde neler yaptıklarını da anlatan Nihal Candan "Kitaplarımız, televizyon dizilerimiz vardı. Kantin vardır. Alışveriş ihtiyacımızı oradan karşıladık. "Hep doktorlarlaydım bu süreçte. Polisten çok doktor gördüğüm bir süreçti. En çok ailemi özledim. Benim ailemden bir parça yanımdaydı o benim şansımdı. Biraz tabi rahatsızım. Sadece nefes darlığıyla bu durumu atlattığım için inanılmaz derecede memnunum" şeklinde konuştu.

Cezaevinden çıkan Nihal Candan doğum gününü kutladı! Yazdığı not fotoğrafın önüne geçti

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Son Dakika Magazin Cezaevinden çıkan Nihal Candan doğum gününü kutladı! Yazdığı not fotoğrafın önüne geçti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Sabri İnce: "Suçlu değil" GÜÇLÜ . 16 1 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Aynen öyle vallahi 6 0
  • Ali Sarıcıoğlu: düzeldi galiba içeri girsin tekrardan 11 1 Yanıtla

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