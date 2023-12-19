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Cezayir'in İhaneti

Erman'ın kaçma girişimi başarısız olur ve Cezayir'in düşmanları onu ortadan kaldırmayı başarır. Ancak olaylar durulmaz ve Cezayir'in ölümünü isteyenlerin sayısı artar. Vedat, Cezayir'i öldürmek için tuzak kurar. Ancak Cezayir, beklenmedik bir ihanetle karşılaşır ve tüm dengeler değişir.

Cezayir\'in İhaneti
19.12.2023 - 01:15,  Güncelleme: 01:17
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50.Bölüm:

Erman, sağ kolu Tazıyev'i kurtarmak yerine yurt dışına kaçmaya çalışır ancak Cezayir ve Gardaşov'un elinden kaçamaz. Cezayir ve Gardaşov ezeli düşmanlarını ortadan kaldırmayı başarır.

Fakat olaylar durulmaz. Erman'ın da ölümüyle Cezayir'in ölmesini isteyenlerin sayısı giderek artar. Vedat, Amerika'nın gözünde değerini arttırabilmek için Cezayir'i öldürmeye kararlıdır.

Bunun için Berfin'i kullanarak Cezayir'e tuzak kurar. Gardaşov ile birlikteyken gerçekleşen bu saldırıdan sağ kurtulmayı başaran Cezayir için asıl yıkıcı olan ise hiç beklemediği bir ihanettir.

Cancal Ağa'nın karısı Leyla'yı öldürtmek için saldırı planlayan kişi olduğunu öğrenir. Ortaya çıkan bu gerçekler tüm dengeleri değiştirir.

Kaynak: Magazinkolik
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