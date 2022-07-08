Cherie'de Ege Gecesi - Son Dakika
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Cherie'de Ege Gecesi

08.07.2022 23:00
Cherie'de Ege Gecesi

Son dönemde  yazdığı kitaplar ile adından söz ettiren Ege, yeni yayınladığı  "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" şarkısı ile Çeşme'nin en prestijli mekanlarından Cherie 'de bayramın ilk günü sahne alacak.

Yıllar sonra Çeşme'de sahne alacak olan Ege, Fransız Akdeniz Mutfağı ile ünlü Cherie için "Muhteşem yemeklerini daha önce de tatmıştım ama bu defa konserin sonunu bekleyeceğim" diye konuştu.

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Kaynak: Snob Magazin

Akdeniz, Çeşme, Ege, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cherie'de Ege Gecesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cherie'de Ege Gecesi - Son Dakika
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