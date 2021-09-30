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Chrissy Teigen, kaybettiği oğlunu böyle andı: Sen gittikten sonra ben de yaşamak istemezdim - Son Dakika

Chrissy Teigen, kaybettiği oğlunu böyle andı: Sen gittikten sonra ben de yaşamak istemezdim

30.09.2021 10:56
Chrissy Teigen, kaybettiği oğlunu böyle andı: Sen gittikten sonra ben de yaşamak istemezdim, System.String[]

DÜNYAYA GETİREMEDEN KAYBETTİĞİ OĞLUNA GÖZYAŞI DÖKÜYOROysa o bugünlerde hayatının en acı yıl dönümünü yaşıyor.

DÜNYAYA GETİREMEDEN KAYBETTİĞİ OĞLUNA GÖZYAŞI DÖKÜYOR

Oysa o bugünlerde hayatının en acı yıl dönümünü yaşıyor. Henüz dünyaya getiremeden yitirdiği minik oğlunun yasını tutup hala gözyaşı döküyor.

Chrissy Teigen, kaybettiği oğlunu böyle andı: Sen gittikten sonra ben de yaşamak istemezdim

'HAYATTA KALMAYI İSTEMESEM BİLE...'

Hayatının en kötü günüyle ilgili bir sosyal medya paylaşımı da yaptı Teigen. Yanında kocası Legend, hastane yatağında çekilen bir fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı ünlü model. Bu paylaşımına da " ve neredeyse sahip olacağımız oğlumuza... Bir yıl önce sen benim hayal bile edemeyeceğim bir acı verdin bana" diye yazdı. Sonra da ölen bebeğinin, kendisine, bu kadar büyük bir acıdan sonra bile hayatta kalabileceğini gösterdiğini ekledi. Teigen "Bunu istemesem bile" diye sürdürdü mesajını.

Chrissy Teigen, kaybettiği oğlunu böyle andı: Sen gittikten sonra ben de yaşamak istemezdim

'ANNEN VE BABAN SENİ SONSUZA KADAR SEVECEK'

Bebeğine bakamadığını yazan Chrissy Teigen, "Ama sen geldin ve gittin. Bana kendimi sevmeyi ve kendime bakmayı, çünkü bedenlerimizin değerli ve hayatın bir mucize olduğunu gösterdin" diye yazdı. Teigen, mesajını "Anne ve baba seni sonsuza kadar sevecek" satırlarıyla bitirdi.

Chrissy Teigen, kaybettiği oğlunu böyle andı: Sen gittikten sonra ben de yaşamak istemezdim

BAŞINA GELENLERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞTI

Chrissy Teigen, geçen yıl dünyaya getirmeye hazırlandığı üçüncü bebeğini daha doğmadan kaybetti. Model kötü haberi de sosyal medya sayfasından duyurdu. Oğluna kavuşmak için gün sayan Teigen, başına gelenleri o anlarda hastanede çekilen fotoğraflar eşliğinde takipçileriyle paylaştı. Bir kanamanın ardından eşi John Legend tarafından hastaneye götürülen Teigen, bebeğini ölü olarak dünyaya getirdiğini anlattı.

Chrissy Teigen, kaybettiği oğlunu böyle andı: Sen gittikten sonra ben de yaşamak istemezdim

'HİÇ BİLMEDİĞİMİZ DERİN BİR ACI'

Üçüncü çocuklarını beklediklerini sosyal medya hesabından duyuran Chrissy Teigen,  yoğun kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Modele kan verildi ama yapılan bütün müdahalelere rağmen bebeğini kaybetti. Chrissy Teigen, hastanede çekilen fotoğraflarıyla birlikte uzun bir mesajı Instagram sayfasından paylaşarak yaşadıklarını anlattı. Teigen, şok olduklarını ve daha önce hiç bilmedikleri derin bir acı içinde olduklarını yazdı. Kendisine verilen kana rağmen, kanamanın bir türlü durmadığını belirtti.

Chrissy Teigen, kaybettiği oğlunu böyle andı: Sen gittikten sonra ben de yaşamak istemezdim

'KÜÇÜK AİLEMİZİN BİR PARÇASI OLMAK İÇİN ÇOK ÇABALADI'

Teigen "Daha önce bebeklerimizin isimleri konusunda onlar doğduktan sonra karar vermiştik, sadece hastaneden ayrılmadan birkaç dakika önce. Ama bir sebepten karnımdaki bu küçük adama Jack adını verdik. O bizim için her zaman Jack olacak. Jack, küçük ailemizin bir parçası olmak için çok çaba harcadı ve sonsuza kadar da öyle olacak" diye yazdı. Sonra da kaybettiği bebeğine hitaben "Hayatta kalabilmen için ihtiyacın olan evi sana veremediğimiz için çok üzgünüm. Seni her zaman çok seveceğiz" satırlarını yazdı.

Chrissy Teigen, kaybettiği oğlunu böyle andı: Sen gittikten sonra ben de yaşamak istemezdim

İKİ TANE ÇOCUKLARI VAR

2013 yılında evlenen Chrissy Teigen ile 42 yaşındaki John Legend'ın 5 yaşında Luna adında bir kızı ve 3 yaşında Miles Theodore adında bir oğlu bulunuyor.

Chrissy Teigen, kaybettiği oğlunu böyle andı: Sen gittikten sonra ben de yaşamak istemezdim

ÖLÜ DOĞUM ACISI YAŞAYAN KADINLARIN SESİ OLDU

Teigen bu büyük kaybı sosyal medyadan duyurduğu için bazı eleştirilere maruz kalmıştı. Fakat kadın dernekleri de bu tür ölü doğum olayları yaşayan binlerce kadın olduğunu belirtip, Teigen'in onların da sesi olduğu açıklamasını yapmıştı.

Chrissy Teigen, kaybettiği oğlunu böyle andı: Sen gittikten sonra ben de yaşamak istemezdim
Chrissy Teigen, kaybettiği oğlunu böyle andı: Sen gittikten sonra ben de yaşamak istemezdim

Amelia Hamlin, Instagram, Hastane, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Chrissy Teigen, kaybettiği oğlunu böyle andı: Sen gittikten sonra ben de yaşamak istemezdim - Son Dakika Magazin


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