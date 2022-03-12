Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy'a çocuk istismarından 10 yıl 1 ay hapis cezası verildi! Detaylar mide bulandırıcı - Son Dakika
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Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy'a çocuk istismarından 10 yıl 1 ay hapis cezası verildi! Detaylar mide bulandırıcı

12.03.2022 00:30

Cicişler olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan 10 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum edildi. Dava dosyasına göre Esra Ersoy, çocuğun evde yalnız olduğu bir zamanda eve girdi ve "Kaç kişi benimle birlikte olmak için para teklif ediyor, senden para istemiyorum" diyerek çocuğun şortunu indirdi. Ersoy hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kamuoyunda Cicişler ya da Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy, Bodrum'da geçen sene 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan 10 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme tarafından Ersoy hakkında yakalama kararı çıkardı.

EVDE YALNIZ OLDUĞU SIRADA İÇERİ GİRDİ

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre dava dosyasında şu bilgiler yer aldı:

Esra Ersoy, geçtiğimiz yıl Bodrum'da ailesinin kiraladığı konutta tatil yapan 13 yaşındaki S.B'nin yalnız olduğu sırada evin kapısını çaldı. Kapının açılmasıyla içeriye giren Ersoy, S.B'ye erkek arkadaşından kaçtığını, içeriye almazsa erkek arkadaşının ikisini de döveceğini söyledi.

"SENDEN PARA İSTEMİYORUM" DEYİP ÇOCUĞUN ŞORTUNU İNDİRDİ

Ersoy'un söylediklerinden korkan 13 yaşındaki S.B de yaşadığı şokun etkisiyle sesini çıkarmadı. Bir süre sonra Ersoy, S.B'nin evinde uyuşturucu hap aldı. Aldığı hapın etkisiyle "Kaç kişi benimle birlikte olmak için para teklif ediyor, senden para istemiyorum" diyen Ersoy, daha sonra S.B'nin şortunu indirerek tacizde bulundu. S.B ise istemediğini belirterek Ersoy'u itti.

BİR SÜRE SONRA ANNESİ GELDİ

Bir süre sonra S.B'nin annesi kapıya geldi. Kendisini tanıtan ve ünlü biri olduğunu söyleyen Ersoy, S.B'sen annesi kapıyı açtığında bunun bir kamera şakası olduğunu söylemesini istedi. Ancak Ersoy, annenin eve girmesiyle konutu terk etti. S.B de annesine başına gelenleri anlattı. Bunun üzerine aile karakola giderek şikayetçi oldu.

SUÇLAMAYI REDDETTİ

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ersoy, taciz iddiasını reddederken eve girdiğini kabul etti. Soruşturma sonunda Bodrum Başsavcılığı Ersoy hakkında "çocuğun cinsel istismarı ve tehdit" suçlamasıyla dava açtı. Davanın karar duruşması dün Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

10 YIL 1 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme yargılama sonucunda Ersoy'u, "çocuğun cinsel istismarı" suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 8 yıl hapse mahkum etti. Ersoy'un işlediği diğer suçun "tehdit" değil "tehdit kullanmak suretiyle konut dokunulmazlığını ihlal" suçunu oluşturduğuna hükmeden mahkeme, sanığa bu suçtan da 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Sanığa takdiri indirim de uygulanmadı. Mahkeme ayrıca Ersoy'un hükmen tutuklanmasına da karar vererek, sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

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Esra Ersoy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy'a çocuk istismarından 10 yıl 1 ay hapis cezası verildi! Detaylar mide bulandırıcı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy'a çocuk istismarından 10 yıl 1 ay hapis cezası verildi! Detaylar mide bulandırıcı - Son Dakika
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