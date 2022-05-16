Cinayette Flaş Gelişme! Cezalar Açıklandı - Son Dakika
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Cinayette Flaş Gelişme! Cezalar Açıklandı

16.05.2022 16:49
Cinayette Flaş Gelişme! Cezalar Açıklandı

Ece Erken'in 7 aylık eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. İşte Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 61 sayfalık iddianamenin detayları...

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, olayla ilişkisi olduğu belirlenen kişiler yakalanarak tutuklanmıştı.

YAKALANDILAR

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce olaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın failleri olan Kadir Yasak ve Ali Yasak da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 29 Ocak'ta yakalandı.

CİNAYETİN PERDE ARKASI

Devam eden soruşturmada, şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkan sağlayan 6 kişi daha yakalandı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aralamalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca cinayette kullanıldığı düşünülen ruhsatsız tabanca, yapılan kamera çalışmaları sonucunda Yeşilköy Sahili kayalıklarının altında gizlenmiş halde bulundu. Ruhsatsız tabancanın yapılan balistik incelemesinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanıldığı belirlendi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Sanıklar Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Fatih Okan Kodak, Burak Otçuoğlu ve Uğurcan Bilge hakkında 'tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak', 'silahla kasten yaralamaya iştirak', 'silahla birden fazla kişi ile birlikte işyerinde geceleyin yağmaya teşebbüs etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

İSTENEN CEZALAR AÇIKLANDI

Sanıklar Gökhan Karakan ve Kerem Öztürk hakkında 'tasarlayarak öldürmeye azmettirme', 'silahla kasten yaralamaya azmettirme' ve 'silahla birden fazla kişi ile birlikte işyerinde geceleyin yağmaya teşebbüse azmettirme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Sanıklar Gökhan Ataş, İbrahim Çadırcı, İrfan Engin, Mehmet Altun, Ahmet Yalçın, Buğra Hançer, Mehmet Sedat Sade ve Rasim Türker Kaplan hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar, sanık Batuhan Aldatmaz hakkında ise 'suçluyu kayırma' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. (DHA)

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, neden öldü; Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yönetcisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de doğdu. 27 Ocak 2022'de İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Avukatlık yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok büyük firmanın hukuk danışmanlığını yürtüyordu. Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken ile 28 Haziran 2021 tarihinde Bodrum'da sade bir nikahla dünaevine girmişti. Ünlü avukat, 27 Ocak 2022'de Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı sunucu hayatını kaybetti. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cinayette Flaş Gelişme! Cezalar Açıklandı
Cinayette Flaş Gelişme! Cezalar Açıklandı
Cinayette Flaş Gelişme! Cezalar Açıklandı
Cinayette Flaş Gelişme! Cezalar Açıklandı

YORUMLAR
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sanıkların ağırlaştırılmış müebbeti istendi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sanıkların ağırlaştırılmış müebbeti istendi Ece Erken'den yeni hamle! 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını sildi Ece Erken'den yeni hamle! 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını sildi

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Kaynak: Snob Magazin

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