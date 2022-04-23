Cinsel İlişki İtirafıyla Şoke Etti! - Son Dakika

Başarılı model ve oyuncu Cara Delevingne, cinsel hayatıyla ilgili çekinmeden konuşan isimlerin başında geliyor. Seks oyuncakları markası olan model, geçtiğimiz aylarda ürünleri satışa çıkmadan önce kendisinin test ettiğini söyleyerek herkesi çok şaşırtmıştı.

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Kendisini panseksüel olarak tanımlayan Cara Delevingne, yine bir cinsel ilişki itirafıyla gündeme geldi. Güzel model, katıldığı bir canlı yayında cinsel ilişki sırasında orgazma ulaştığında sessiz kalmayı tercih ettiğini söyledi.

Cara Delevingne, çarpıcı sözleriyle bir anda gündeme bomba gibi düştü.

"SESSİZ KALMAKTAN DAHA ZEVK ALIYORUM"

29 yaşındaki Cara Delevingne, orgazm olurken yüksek sesler çıkarmaya "şartlandırıldığını" ancak sessiz kalmaktan daha da fazla zevk aldığını dile getirdi. Delevingne ayrıca 18 yaşına kadar bekaretini kaybetmediğini, ancak uzun yıllar sonra seks konusunda "kendine güvendiğini" paylaştı.

NFT'SİNİ SATIŞA ÇIKARDI

Güzel model, NTF'lerin son zamanlarda elde ettiği başarılardan etkilendi ve hayır yapmak için harekete geçti. Ünlü isim, Instagram hesabında paylaştığı bir video ile vajinasının NTF'sini satışa çıkardığını duyurdu.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Cara Delevingne'in vajinasının NTF'sini satışa çıkarması ünlü mankenin annesi Pandora Delevingne ve babası Charles Delevingne'nin kızdırmış.

Pandora Delevingne ve Charles Delevingne'nin bir süredir kızlarıyla konuşmadıkları öne sürüldü.

CARA DELEVİNGNE KİMDİR?

Cara Jocelyn Delevingne (d. 12 Ağustos 1992), Londra doğumlu İngiliz model ve oyuncu.

OYUNCULUK KARİYERİ

Cara Delevingne, Tolstoy'un Anna Karenina romanının film uyarlamasında Prenses Sorokina rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda küçükken Barny's Friends'de de rol almıştır. 24 Temmuz 2015 tarihinde vizyona giren Kağıttan Kentler (Paper Towns) filminde başrol oyuncusu olarak yer aldı. 2016 yılında Suicide Squad filminde Enchantress rolünü canlandırmıştır.

CARA DELEVİNGNE HAYATI

Delevingne İngiltere'nin Londra şehrinde doğmuştur. Sir Jocelyn Stevens'ın torunudur. Annesi Pandora kişisel alışveriş uzmanı, babası Charles ise emlakçıdır. Belgravia'da, köşkte büyümüştür. Ablası Poppy Delevingne de modeldir.

MODELLİK KARİYERİ

Cara Delevingne arkadaşı İngiliz model Edie Campbell ve Jourdan Dunn yanında Burberry Güzellik kampanyasının yüzü. Daha önce Mario Testino, tarafından aktör Eddie Redmayne yanında Burberry ilkbahar/ yaz 2012 kampanyasının yüzü oldu ve de markanın ilkbahar/ yaz 2011 kampanyasında yer aldı.

Delevingne, H & M Authentic Koleksiyonu (2011), Dominic Jones Mücevher (2012), Blumarine, Zara ve Chanel gibi diğer markaların reklam kampanyalarında yer almıştır. Cara sonbahar "yıldızı yüzü" olarak İngiliz Vogue tarafından tarif edilmiştir.

Kış 2012-2013 gösterisi mevsiminde Moschino, Jason Wu, Oscar de la Renta, Burberry, Dolce & Gabbana, Fendi, Stella McCartney ve Chanel gibi markalar için podyuma çıktı.

Delevingne Vogue UK kapaklarını süslemekte; Vogue Kore, iD, Russh, Jalouse ve Style.com 's Bahar 2013'te de yer aldı. 2012 Victoria Secret defilesinde de bir model olarak podyumda yürüdü. Aynı zamanda Saskia de Brauw Hollanda modeli ile birlikte Chanel'in Resort 2013 kampanyasının yüzü.

Delevingne "En Davetli" dalında, "Londra 2010 2011 En Etkili" olarak Evening Standard tarafından seçildi ve şu anda models.com 's Top 50'de 5. sırada yer almaktadır.

Aynı zamanda İngiliz Moda Ödülleri 2012 Yılı Modeli Ödülü'nü kazandı.