Cinsel İsteğinizi Artırmanın Yolları Nelerdir? - Son Dakika
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Cinsel İsteğinizi Artırmanın Yolları Nelerdir?

27.03.2022 11:04
Cinsel İsteğinizi Artırmanın Yolları Nelerdir?

Gün boyu yaşadığınız stres ve yorgunluk cinsel isteğinizin azalmasına sebep olabilir. Monotonlaşmış ve heyecanını yitirmiş bir ilişkide libidonuzu düşürebiliyor. Peki seks hayatını renklendirmek için ne yapmak gerekiyor?

İlişkilerde cinsellik kadın ve erkek için büyük önem taşıyor. Kaliteli ve tutkulu bir cinsel yaşam her çiftin arzusu... Ancak ilişkilerde zaman geçtikçe monotonlaşmayla beraber aradaki cinsel çekim de azalabiliyor. Burada önemli nokta ilişkiyi canlı tutarak libidoyu aynı yükseklikte tutabilmek. Mutlu bir cinsel hayatın yolu yüksek libidodan geçiyor. Çiftler cinsel isteklerini artırmak için bazen kimyasal yollara başvursa da buna gerek kalmadan libido sorununu çözebilmek hiç zor değil. Yapılacak küçük değişiklikler ile cinsel isteğinizi yerine getirebilirsiniz.

SEKSİ İÇ ÇAMAŞIRLARI TERCİH EDİN

Rahat iç çamaşırlarınızı bir kenara bırakmanın vakti geldi. Evet onlarla çok konforlusunuz ancak cinsel hayatınızı harekete geçirmek için çekmecenizde kullanmayı bıraktığınız dantelli takımlarınızı gün yüzüne çıkarabilirsiniz.

Dantelli iç çamaşırlarınız sizi daha çekici ve alımlı gösterecektir. Partnerinizi etkilemek için bu seksi iç çamaşırlarından azla vazgeçmeyin.

Dantelli ve gösterişli iç çamaşırlarınız hem sizin hem de partnerinizi libidosunu artıracaktır. Cinselliği tetikleyici bölgeleri vurgulayan bu iç çamaşırları seks hayatınızı hareketlendirecek.

Seksi iç çamaşırlarınız libidonuzu harekete geçirerek kendinizi iyi ve çekici hissetmenizi sağlayacaktır.

BAKIŞLARINIZIN GÜCÜNÜ KULLANIN

Etkileyici bir göz temasına kim karşı koyabilir ki? Seksi bakışlarınızda karşınızdaki insanı baştan çıkarmaya hazırlanın. Emin olun etkileyici bir göz teması aranızdaki bağı daha da kuvvetlendirir.

Kalbinizdeki sevgiyi karşı tarafa daha kolay iletebilmeniz için bakışlar kuvvetli bir araçtır. Cinsel isteğin artması duygusal yakınlıkla gelişir. Bu yüzden gözlerinizi partnerinizde ayırmayın ve onu ne kadar istediğinizi belli edin.

FİZİKSEL AKTİVİTELER LİBİDOYU ARTIRIR

Spor yapmak daha zinde ve sağlıklı hissetmemizin yanı sıra hayatınızı olumlu yönde etkileyen bir aktivite. Spor şüphesiz ki cinsel hayatınıza da faydalı olacaktır. Vücudunuz şekillendikçe kendinize olan güveniniz artar. Kendinizi daha seksi hissedersiniz. Haftada 4-5 kez egzersiz yapan kadınlar ve erkeklerin hem libidolarında hem de cinsel performanslarında artış olduğu ortaya çıktı.

Düzenlik spor yapmak cinsel hayatınızı canlandırmaya etki eder. Fiziksel olarak daha rahat hareket edebildiniz için spor yapan kişilerin daha farklı cinsel pozisyonlar deneyebildikleri için cinsel isteklerinin de artığı görülüyor.

SÜRPRİZLER YAPIN!

İlişkiler zaman geçtikçe monotonlaşır. Her gün aynı yerde yemek yemek, aynı yerde uyumak zamanla sıkıcı hale gelir. Monotonlaşmış bir ilişki de aradaki çekim gücünü azaltır.

İlişkinizi canlı tutmak ve cinsel istediğinizi artırmak için birbirinize sürpriz yapmayı deneyin. Mum ışığında güzel ve romantik bir yemek, merak ettiğiniz bir yere seyahat etmek ya da ikinizin de ortak sevdiği sosyal aktivitelerde bulunmak sizleri harekete geçirecektir.

STRESTEN MUTLAKA UZAK DURUN

Stres cinsel yaşamı olumsuz etkiler. Gün içerisinde iş yerinizde ya da sosyal hayatınız yaşadığınız çeşitli olumsuzluklar stres yaşamanıza sebep olur. İş hayatınızdaki yoğunluk ve yorgunluk beraberinde stres ve motivasyon düşüklüğünü getirir.

Stresli bir kişinin de cinsen isteği azalır. Stresli bir şekilde yaşanan cinsel ilişki, libidoyu düşürerek hazzı azaltır. Bu yüzden rahatlamaya, stres faktörünü yaratan durumları ortadan kaldırmaya özen gösterin. Kendinizi motive edecek yöntemler bulun. Stresle cinsel yaşamınızın katili olmayın.

BİRBİRİNİZİ MUTLU ETMEYE ODAKLANIN!

Kaliteli bir cinsel yaşam çiftler arasında çok önemlidir. Bir araştırmaya göre, cinsel ilişki esnasında erkeklerin yüzde 42'si, kadınların ise yüzde 35'i orgazma ulaşmayı ana hedef haline getiriyor.

Bu sebeple ön sevişmeyi uzun tutmak çiftler arasındaki libidoyu ve isteği artıracaktır. Aranızdaki temas arttıkça birbirinizi mutlu etmeye odaklanacaksınız.

Kaynak: Posta.com.tr

Cinsel İsteğinizi Artırmanın Yolları Nelerdir?
Cinsel İsteğinizi Artırmanın Yolları Nelerdir?
Cinsel İsteğinizi Artırmanın Yolları Nelerdir?
Cinsel İsteğinizi Artırmanın Yolları Nelerdir?
Cinsel İsteğinizi Artırmanın Yolları Nelerdir?

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

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