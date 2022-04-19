Cinsiyet Değiştirdiğini Açıkladı! İşte Son Hali... - Son Dakika
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Cinsiyet Değiştirdiğini Açıkladı! İşte Son Hali...

19.04.2022 15:32
Cinsiyet Değiştirdiğini Açıkladı! İşte Son Hali...

TikTok'ta çektiği videolar ile şöhrete kavuşan Melikhan Sağlam, cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğunu duyurdu. Yeni adının 'Melis' olduğunu açıklayan ünlü fenomenin son hali sosyal medyayı salladı. İşte o fotoğraflar...

TikTok'ta taklit ve makyaj videoları paylaşan Melikhan Sağlam, kısa sürede fenomen olmayı başarmıştı.

Sağlam'ın, Camdaki Kız Cana makyajı ve taklidi sosyal medyada gündem olmuştu.

Melikhan Sağlam, cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

İŞTE MELİKHAN SAĞLAM'IN CİNSİYET DEĞİŞTİRME AÇIKLAMASI:

"Merhaba ameliyattan çıktım ve şükürler olsun ki her şey yolunda mesaj atan herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Sizinle uzun zamandır beraberiz beni desteklediniz yanımda oldunuz ve belki de bu süreçte en büyük destekçim sizlerdi artık sizinle her şeyi açıkça paylaşma zamanımın geldiğini düşünüyorum.

Sizin de uzun zamandır tahmnin ettiğiniz gibi cinsiyet değiştirme sürecimdeydim ve sonunda bu süreci tamamladım.

"İÇERİSİNDE BULUNDUĞUM BEDENE AİT OLMADIĞIMI BİLİYORDUM"

Çocukluğumdan itibaren farklı olduğumu ve içerisinde bulunduğum bedene ait olmadığımı hissediyor ve biliyordum artık bu süreci tamamlayarak yıllar önce aynaya bakıp kendisini farklı hayal eden Melikhan' a borcumu ödedim.

Zorlu bir süreçti ancak hala önümde uzun bir yol var bu yolda benim yanımda olacağınıza inanıyorum.

YENİ ADINI DA AÇIKLADI

Son olarak çocukluğumdaki bana bu zamana kadar benimle olduğu için teşekkür ediyorum. Sana olan borcumu son zerresine kadar verecek ve senin istediğin bedende yaşamanı sağlayacağım çünkü bunu hak ediyorsun. Ben Melis SAĞLAM…"

MELİKHAN SAĞLAM KİMDİR?

Eski adıyla Melikhan Sağlam, yeni adıyla Melis Sağlam. Melis Sağlam, Türk sosyal medya fenomenidir. Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Melikhan Sağlam, Melis Sağlam adını almıştır. Melis Sağlam'ın Instagram 270 binden fazla takipçisi bulunmaktadır.

Cinsiyet Değiştirdiğini Açıkladı! İşte Son Hali...
Cinsiyet Değiştirdiğini Açıkladı! İşte Son Hali...
Cinsiyet Değiştirdiğini Açıkladı! İşte Son Hali...
Cinsiyet Değiştirdiğini Açıkladı! İşte Son Hali...
Cinsiyet Değiştirdiğini Açıkladı! İşte Son Hali...
Cinsiyet Değiştirdiğini Açıkladı! İşte Son Hali...

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Kaynak: Snob Magazin

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