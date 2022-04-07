Emret Komutanım dizisinde canlandırdığı "Fato" karakteriyle Türkiye'nin hafızasına kazınan, daha sonra ise cinsiyet değiştirmesi nedeniyle gündeme gelen oyuncu Rüzgar Erkoçlar, 2017 yılında dünyaevine girdiği Tuğba Beyazoğlu ile mutlu evliliğini sürdürüyor.
Daha önce "Oyunculuk yapmak istiyorum ama bu ifşa olayından önce kafamda böyle bir düşünce yoktu. Sessiz sakin bir hayat yaşamak istiyordum. Beni tanımayacakları şekilde çalışmak istiyordum" diyen Rüzgar Erkoçlar uzun bir süredir ekranlardan uzakta.
Rüzgar Erkoçlar son olarak eşinin paylaşımında yeni imajıyla dikkat çekti. Sakal bırakan ünlü oyuncunun imajına beğeni yağdı.
İşte o fotoğraf:
Son Dakika › Magazin › Cinsiyet değiştirmesi olay yaratmıştı! Rüzgar Erkoçlar'ın yeni imajını eşi paylaştı - Son Dakika