Cinsiyet değiştirmesi olay yaratmıştı! Rüzgar Erkoçlar'ın yeni imajını eşi paylaştı - Son Dakika
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Cinsiyet değiştirmesi olay yaratmıştı! Rüzgar Erkoçlar'ın yeni imajını eşi paylaştı

07.04.2022 17:12
Cinsiyet değiştirmesi olay yaratmıştı! Rüzgar Erkoçlar'ın yeni imajını eşi paylaştı

Cinsiyet değiştirmesi nedeniyle bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Rüzgar Erkoçlar, imaj tazeledi. Erkoçlar'ın yeni imajı, eşinin sosyal medya paylaşımı sayesinde ortaya çıktı.

Emret Komutanım dizisinde canlandırdığı "Fato" karakteriyle Türkiye'nin hafızasına kazınan, daha sonra ise cinsiyet değiştirmesi nedeniyle gündeme gelen oyuncu Rüzgar Erkoçlar, 2017 yılında dünyaevine girdiği Tuğba Beyazoğlu ile mutlu evliliğini sürdürüyor.

EKRANLARDAN UZAKTA

Daha önce "Oyunculuk yapmak istiyorum ama bu ifşa olayından önce kafamda böyle bir düşünce yoktu. Sessiz sakin bir hayat yaşamak istiyordum. Beni tanımayacakları şekilde çalışmak istiyordum" diyen Rüzgar Erkoçlar uzun bir süredir ekranlardan uzakta.

YENİ İMAJINI EŞİ PAYLAŞTI

Rüzgar Erkoçlar son olarak eşinin paylaşımında yeni imajıyla dikkat çekti. Sakal bırakan ünlü oyuncunun imajına beğeni yağdı.

İşte o fotoğraf:

Cinsiyet değiştirmesi olay yaratmıştı! Rüzgar Erkoçlar'ın yeni imajını eşi paylaştı
Cinsiyet değiştirmesi olay yaratmıştı! Rüzgar Erkoçlar'ın yeni imajını eşi paylaştı
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Rüzgar Erkoçlar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cinsiyet değiştirmesi olay yaratmıştı! Rüzgar Erkoçlar'ın yeni imajını eşi paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cinsiyet değiştirmesi olay yaratmıştı! Rüzgar Erkoçlar'ın yeni imajını eşi paylaştı - Son Dakika
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