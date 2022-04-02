Cinsiyet Değiştirmişti... Son Görüntüsü Şaşırttı! - Son Dakika
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Cinsiyet Değiştirmişti... Son Görüntüsü Şaşırttı!

02.04.2022 19:05
Cinsiyet Değiştirmişti... Son Görüntüsü Şaşırttı!

Inception, Juno ve X-Men serilerinin ünlü oyuncusu Elliot Page, 2020 yılında cinsiyet değiştirmişti. Ünlü oyuncunun son görüntüsü sosyal medyayı salladı. İşte 35 yaşındaki Elliot Page'in son hali...

Cinsiyet değiştirdikten sonra Ellen Page olan adını Elliot Page olarak değiştiren ünlü oyuncu, mayolu pozuyla uzun süre konuşulmuştu.

35 yaşındaki oyuncusunun yaptığı ilk mayolu paylaşımında belirginleşen karın kasları dikkat çekmişti.

Elliot Page'den yeni paylaşımlar geldi. Page'in son hali sosyal medyada gündem oldu.

Elliot Page'in smokinle verdiği poz 900 binden fazla beğeni aldı.

Ünlü oyuncunun Ark adlı animasyon dizisi ile Robodog ve Naya Legend of the Golden Dolphin adlı dizi projeleri üzerinde çalıştığı biliniyor.

Page, Aralık 2020'de "Merhaba arkadaşlar, sizinle trans kimliğimi ve adımın Elliot olarak değiştiğini paylaşmak istiyorum" diye başlayan bir mektubu sosyal medya sayfasında paylaşmıştı.

ELLIOT PAGE KİMDİR?

Elliot Page, 21 Şubat 1987'de dünyaya gelmiştir. Elliot Grace Philpotts-Page, Kanadalı oyuncu ve film yapımcısıdır.

Halifax'da dünyaya gelen Page, çocuk yaşlardan itibaren oyunculuğa merak saldı ve Neptune Tiyatro Okuluna bu alanda kendini yetiştirmek için girdi. İlk kez Pit Pony isimli bir televizyon şovunda ekran karşısına çıktı ve bu nedenle Gemini Ödülü'ne aday oldu.

ELLIOT PAGE CİNSİYET Mİ DEĞİŞTİRDİ?

14 Şubat 2014 yılında Las Vegas'ta gerçekleştirilen bir LGBT gençlik konferansında "Saklanmaktan yoruldum" diyerek eşcinsel olduğunu kamuoyuna açıklamıştır. 1 Aralık 2020 tarihinde ise trans olduğunu açıklamış ve yeni isminin Elliot olduğunu ifade etmiştir.

Cinsiyet Değiştirmişti... Son Görüntüsü Şaşırttı!
Cinsiyet Değiştirmişti... Son Görüntüsü Şaşırttı!
Cinsiyet Değiştirmişti... Son Görüntüsü Şaşırttı!
Cinsiyet Değiştirmişti... Son Görüntüsü Şaşırttı!

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Ellen Page, Aralık, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Cinsiyet Değiştirmişti... Son Görüntüsü Şaşırttı! - Son Dakika


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