Britney Spears, Los Angeles'ta bir sinir krizi geçirdi - Son Dakika
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Britney Spears, Los Angeles'ta bir sinir krizi geçirdi

ABD'li şarkıcı Britney Spears'ın, Los Angeles'taki Chateau Marmont otelinde sinir krizi geçirdiği iddia edildi. Otelde erkek arkadaşıyla tartıştığı belirtilen Spears için ambulans çağrıldı. Olayın ardından medyada, Spears'ın otel önünde iç çamaşırlarıyla ve çıplak ayakla dolaştığı görüntüler yer aldı. Spears, Instagram'da paylaştığı bir mesajla olayı yalanladı ve sağlık görevlilerinin ayağını burktuğu için geldiğini belirtti.

03.05.2024 10:48  Güncelleme: 11:05
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ABD'li şarkıcı Britney Spears, Los Angeles'ta bulunan Chateau Marmont otelinde kaldığı sırada bir sinir krizi geçirdiği iddia edildi. Otelde erkek arkadaşı Paul Richard Soliz ile tartıştığı belirtilen Spears için ambulans çağrıldı. Çarşamba gecesi otele gelen çiftin arasında gerilim olduğu ve Spears'ın durumunun iyi olmadığına dair polise bilgi verildi, ancak polis yetkilileri şüpheli bir durum olmadığını belirterek otelden ayrıldı.

Olayın ardından, Spears'ın otel önünde iç çamaşırlarıyla ve çıplak ayakla dolaştığı, üzerini yastık ve battaniye ile örttüğü görüntüler medyada yer aldı. Ünlü şarkıcının dizlerinde morluklar olduğu da gözlemlendi. Bir kaynak, Spears'ın korumaları eşliğinde otelden ayrılarak evine döndüğünü ifade etti.

2008 yılında benzer bir krizle gündeme gelen 42 yaşındaki Spears'ın son görüntüleri, ruh sağlığı hakkında endişeleri tekrar alevlendirdi. Spears, olayın ardından Instagram'da paylaştığı bir mesajda fotoğraflardaki kişinin kendisi değil, bir dublör olduğunu öne sürdü ve "Her gün daha da güçleniyorum" dedi. Ancak bu mesajı daha sonra silmesi kafa karışıklığına neden oldu.

Sonrasında yeni bir mesaj yayınlayan Spears, "Bunlar yalan haber" diyerek durumu açıklığa kavuşturmaya çalıştı. Ayağını burktuğu için sağlık görevlilerinin geldiğini belirten ünlü şarkıcı sağlık görevlilerini karşısında görmekten rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

Çıplak ayaklarıyla battaniyeye sarılı şekilde görüntülenen ünlü yıldız Britney Spears, endişelere neden oldu
Çıplak ayaklarıyla battaniyeye sarılı şekilde görüntülenen ünlü yıldız Britney Spears, endişelere neden oldu
Çıplak ayaklarıyla battaniyeye sarılı şekilde görüntülenen ünlü yıldız Britney Spears, endişelere neden oldu
Çıplak ayaklarıyla battaniyeye sarılı şekilde görüntülenen ünlü yıldız Britney Spears, endişelere neden oldu

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Son Dakika Magazin Britney Spears, Los Angeles'ta bir sinir krizi geçirdi - Son Dakika

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