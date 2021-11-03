Çırılçıplak poz verdi! Görenler şaştı kaldı

İngiliz Vogue dergisinin yeni sayısına konuk olan Lady Gaga, çırılçıplak objektif karşısına geçti. 35 yaşındaki Oscar ve Grammy ödüllü şarkıcı ve oyuncu, yeni filmi House of Gucci hakkında konuştu.

"PSİKOLOJİK AÇIDAN ZORDU"

Lady Gaga, filmde, İtalyan moda evi Gucci'nin kurucusu olan eski eşi Maurizio Gucci'yi öldürmek için bir tetikçi kiralamakla ilgili kamuoyuna çokça duyurulan bir davada suçlu bulunan Patrizia Reggiani'yi canlandırdı. Lady Gaga, Patrizia Reggiani karakterine bürünürken bazı psikolojik zorluklar yaşadığını anlattı.

"DÜRÜST OLACAĞIM..."

Sanatçı, rolünü anlatırken, "Role çalışmaya başlayalı üç yıl oldu. Dürüst ve şeffaf olacağım; bir buçuk yıl boyunca Reggiani gibi yaşadım. Dokuz ay aksanlı konuştum. Kameralar kapandığında da bunu asla bırakmadım" dedi.

CİNSELLİK İTİRAFI OLAY OLDU"

Geçtiğimiz aylarda cinsellik hakkında konuşan Gaga, "Yaz aylarında seks yapmayı çok seviyorum. Partnerimin isteklerini sorgusuz sualsiz kabul ediyorum. Belki şaşıracaksınız ama kimi zaman hislerimi beynimde canlandırarak zihin gücüyle bile orgazm olabiliyorum." diyerek şaşırtmıştı.