Çivril 1. Nilüfer Şenliği ile coşacak - Son Dakika
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Çivril 1. Nilüfer Şenliği ile coşacak

23.06.2022 11:05
Çivril 1. Nilüfer Şenliği ile coşacak

Çivril Belediyesi tarafından ilki gerçekleştirilecek olan Nilüfer Şenliği 25-26 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.

Çivril Belediyesi tarafından ilki gerçekleştirilecek olan Nilüfer Şenliği 25-26 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.

Denizli'nin Çivril ilçesinde bu yıl ilki düzenlenecek olan Çivril 1. Nilüfer Şenliği 25-26 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Çivril Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Nilüfer Şenliği Beydilli Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. İki gün sürecek şenlikte birbirinden eğlenceli gösteriler, etkinlikler, yarışmalar yer alacak. Çivril 1. Nilüfer Şenliği'nin ilk gününde Paraşütçü gösterileri, Ödüllü Voleybol ve bilek güreşi turnuvaları, Kano yarışmaları olacak. Gecesinde Grup Bercesde ile Türkiye ve Avrupa'da büyük hayran kitlesi edinen Efe Güngör sahne alacak. Şenliğin ikinci gününde paraşütçüler gösterilerine devam edecek. Huzur evi sakinleri tarafından Bocce oyunu oynanacak. O Ses Çivril yarışması ile Çivril sesini arayacak. Ödüllü bilek ve minder güreşleri yapılacak. İlk gün olduğu gibi ikinci günde kano yarışmaları ile ödüllü tekne yarışmaları şenlikte görsel şölen sunacak. Bunların yanında halat çekme, çuval oyunu ve yumurta taşıma oyunları ve kiraz yeme yarışması ile yarışmalara katılanlar fiziksel aktivitelerde bulunacak. Şenliğin finalinde ise Hüseyin Yıldız ile "Cennetten Çiçek" isimli şarkısıyla milyonların beğenisini kazanan Zehra Gülüç sahnedeki yerini alacak.

Konuyla ilgili konuşan Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural; "Eşsiz doğası ve huzur veren nilüfer çiçekli manzarasıyla Işıklı Gölümüze bekliyor, bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz Çivril 1. Nilüfer Şenliği'mize herkesi davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

voleybol, Denizli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çivril 1. Nilüfer Şenliği ile coşacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çivril 1. Nilüfer Şenliği ile coşacak - Son Dakika
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