Club Areena'da yaz konserleri Hande Ünsal ile başladı - Son Dakika
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Club Areena'da yaz konserleri Hande Ünsal ile başladı

02.05.2022 08:35
Club Areena'da yaz konserleri Hande Ünsal ile başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesi barlar sokağının en büyük gece kulübü olan Areena Club'de sahne alan Hande Ünsal, sevilen ve popüler şarkılarını seslendirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi barlar sokağının en büyük gece kulübü olan Areena Club'de sahne alan Hande Ünsal, sevilen ve popüler şarkılarını seslendirdi.

Club Areena da yaz konserlerinin bayram boyunca ve bayram sonunda da devam edeceği bilgisi veren Kamil Issı, konser öncesi "Bu gece yaz konserlerimize başladık, bugün Hande Ünsal, sonra ise Sefo gelecek, sonraki günler de yine sürpriz isimler sahne almaya devam edecekler. Club Areena olarak Marmaris'i tanıtmaya, Marmaris'e gelenleri eğlendirmeye devam edeceğiz" diyerek iyi bayramlar dileklerinde bulundu.

7 kişilik ekibi ile gelen ve sahne şovları ile göz dolduran Hande Ünsal, gece 23.15 te sahneye çıktı, 00.00'da müzik kısıtlamalarından dolayı ses kesilince şovunun sonunda "Bir duam var umarım bu geceden sonra müzik saatlerindeki kısıtlamalar kalkar" diyerek kendisini dinlemeye gelenlere veda ederek sahneden indi.

Marmaris'in en sevilen açık hava diskosu Club Areena'da bayramın birinci günü 'Bilmem mi' şarkısı ile ünlenen sevilen rap müzik şarkıcısı Sefo sahne alacak. - MUĞLA

Club Areena'da yaz konserleri Hande Ünsal ile başladı
Club Areena'da yaz konserleri Hande Ünsal ile başladı
Club Areena'da yaz konserleri Hande Ünsal ile başladı
Club Areena'da yaz konserleri Hande Ünsal ile başladı
Club Areena'da yaz konserleri Hande Ünsal ile başladı
Club Areena'da yaz konserleri Hande Ünsal ile başladı
Club Areena'da yaz konserleri Hande Ünsal ile başladı

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Marmaris, Bayram, Konser, Muğla, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Club Areena'da yaz konserleri Hande Ünsal ile başladı - Son Dakika


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