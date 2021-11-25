Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu komedi programı Çok Güzel Hareketler 2'de sürpriz bir ayrılık yaşandı.
Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları Fatmanur Tezcan ile Hilmi Deler, bir süredir aşk yaşıyordu.
İLİŞKİLERİ 1 YIL SÜRDÜ
Fatmanur Tezcan ile Hilmi Deler'in sessiz sedasız ayrıldıkları ortaya çıktı.
TAKİBİ BIRAKTILAR
Yaklaşık 1 senedir birlikte olan iki ismin birbirlerini takipten çıkarmaları gözlerden kaçmadı.
Çiftin yakın çevresine, "Ayrılmamızın nedeni ihanet değil" dediği öne sürüldü.
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