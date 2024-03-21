Coronation Street Yıldızı Tina O\'Brien, Genç Kızlar Arasındaki Kavganın Ortasında Kaldı

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CORONATION Street yıldızı Tina O'Brien, evinin yakınında genç kızlar arasında çıkan şiddetlibir kavganın ortasında kaldı.

Evinin önünde genç kızların kavga ettiğini gören 40 yaşındaki Tina, üzerindeki pembe eşofmanı ile genç kızları ayırmak için dışarı koştu.

Genç kızları ayırmak isteyen Tina, yumrukların hedefi olunca kendisine yumruk atan genç kız vurmaya başlayarak kavgaya dahil oldu.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir kaynak olay ile ilgili şunları söyledi: "Tina olayı yatıştırmak için dışarı çıktı ama sonunda kavgaya dahil oldu. Bir noktada, Tina ve iki kız, tek kız karşı bir oldu.

"Yumruklar savuruyordu ve aynı zamanda kendisi de birkaç darbe aldı. Tina'yı Coronation Street'te izlerken, milyonlarca yıl boyunca böyle bir şeye karışacağını düşünmezdiniz, özellikle de bu kadar kamusal bir yerde."

Kavga, Tina'nın Bramhall'daki evinin yakınında iki grup genç kız arasında patlak verdi.

The Sun tarafından elde edilen video daha sonra aktrisin birini yakaladığını ve ona "Evin h*****nden uzak dur" dediğini gösteriyor.

Başka bir klipte, yaklaşık 15 yaşında olduğu söylenen başka bir genç kızla karşı karşıya gelen Tina'nın duyulduğu söyleniyor: "Durdur, Sadece 'Durdur' dedim." Kız başka bir gence tekme attığında, Tinakızı yakalıyor, kıza vuruyor ve başına bir kilit vuruyor.

Tina, yakın çevresine böyle utanç verici bir olaya karışmasından dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.