 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamadığı iddiasıyla protesto edilen Özcan Deniz'den videolu cevap geldi - Son Dakika

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamadığı iddiasıyla protesto edilen Özcan Deniz'den videolu cevap geldi

Son Güncelleme: 31.10.2023 09:49

28 Ekim Kıbrıs konserinde 100. yıl için kutlama yapmadığı ve marş söylemediği iddiasıyla yuhalanarak protesto edilen Özcan Deniz'den videolu cevap geldi. Deniz, konserin başında bayramla ilgili yaptığı konuşmayı yayınladı.

28 Ekim'de Kıbrıs'ta sahneye çıkan Özcan Deniz, konserinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'yla ilgili konuşmadığı ve marş söylemediği için seyirciler tarafından yuhalandı. Yaptığı açıklamada bayramla ilgili konuşma yaptığını ancak yaşanan organizasyon kargaşasından dolayı marş söylemediğini belirtti. Deniz, açıklamasının ardından konserde 29 Ekim'le ilgili konuştuğu anları da paylaştı.

"CUMHURİYET'İN 100. YIL KONUŞMAMIN BİR KISMI"

Konserin sonunda seyirciler tarafından yuhalanan, çatal ve bıçaklarla masalara vurularak protesto edilen Özcan Deniz, Instagram hesabından 29 Ekim'le ilgili konuştuğu kısımları yayınlayarak "28 Ekim konserimde Cumhuriyetin 100. yıl konuşmamın bir kısmı. Neyse Allah'a emanet olan. 100. yılımız tekrar kutlu olsun. Nice 100 yıllara" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamadığı iddiasıyla protesto edilen Özcan Deniz'den videolu cevap geldi

NE OLDU?

28 Ekim'de Kıbrıs'ta sahneye çıkan Özcan Deniz, konser esnasında 100. Yıl Marşı okumadığı iddiasıyla protesto edildi. Seyircileri çatal ve bıçaklarla masaya vurarak tepki gösterdi. Protesto görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından dün Instagram hesabından açıklama yapan Özcan Deniz, kendisini şu sözlerle savundu: "28 Ekim konserimde Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutlamadığım koca bir yalan ve suikasttır. 30 Ekim'de setim başlıyor olmasına rağmen Filistin'de yaşananlardan dolayı karalar içinde sahneye çıkarak bu özel geceyi iptal ettirtmedim. Ömrümde bir kere daha yaşayamayacağım bu özel 100. yıl kutlamasında sahnede olmak ve coşkuyla kutlamak istedim."

"KONSER KAYDI YAPILMADIĞI İÇİN GÖRÜNTÜLERE ULAŞAMIYORUM"

"Konser kaydı yapılmadığı için görüntülere ulaşamıyorum. Fakat konsere gelen bine yakın izleyiciden birileri ilk şarkıdan hemen sonra ve program sonunda yaptığım içi dolu, laf olsun diye değil gerçek duygularımı aktardığım uzun Cumhuriyet konuşmamı ve de kutlamamı kayıt etmiş ise yayınlamalarını rica ediyorum."

"ŞEFİMLE YANLIŞ ANLAŞILMADAN DOLAYI ORGANİZASYON KARGAŞASI YAŞANDI"

"Finaldeki 10. Yıl Marşını okuyamamam tamamen benim ile şefimin birbirimizi yanlış anlamamızdan kaynaklı bir organizasyon kargaşasıdır. Fakat kutlamamış değilim. Aksine içten ve de alkışlarla sürekli kesilerek yaptığım Cumhuriyet konuşmam ve de kutlamama gelen tüm izleyici şahittir. Kaydına ulaştığımda da paylaşacağım. Sevgiler..."

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamadığı iddiasıyla protesto edilen Özcan Deniz'den videolu cevap geldi
100. Yıl Marşı'nı söylemediği için protesto edilen Özcan Deniz kendisini savundu: Organizasyonda kargaşa oldu Özcan Deniz, dünkü konserinde 100. Yıl Marşı'nı okumadığı için seyirciler tarafından yuhalandı

Özcan Deniz, Cumhuriyet, Kıbrıs, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamadığı iddiasıyla protesto edilen Özcan Deniz'den videolu cevap geldi - Son Dakika


Son Dakika
10:13 Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan ile ayrıldı
10:08 Jude Bellingham, Ballon d'Or törenine pantolonuyla damga vurdu
09:53 İsrail, Gazze'deki 2.3 milyon kişiyi Sina Çölü'ne sürmeyi planlıyor
09:52 Motorine indirim! Litre fiyatı 38 lira seviyesine geriledi
09:50 İnternetten araba satın almaya çalışan kişi 739 bin 600 TL dolandırıldı
09:45 Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamadığı iddiasıyla protesto edilen Özcan Deniz'den videolu cevap geldi
09:47 "Uyuma" kavgasının sonu kötü bitti! 5 aylık hamile eşini boğarak öldürdü
09:35 Türk futbol tarihine geçti! Dzeko, 61 yıldır yapılamayanı yaptı
09:11 3 aylık bebeğin karnında uyuşturucu saklayan 4 kişi tutuklandı
08:57 İsrail, Hamas yöneticisinin evini bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2023 10:33:42. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamadığı iddiasıyla protesto edilen Özcan Deniz'den videolu cevap geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement