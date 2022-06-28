Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Banu Alkan, Beyaz Tv'de yayınlanan 'Beyaz Magazin' programına telefonla bağlandı. Arkadaşı Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alan Banu Alkan gözyaşlarını tutamadı.
Cüneyt Arkın'ı anlatan Banu Alkan şunları söyledi: "Dünyanın en iyi kalpli adamı. Dünyanın en gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu, Hollywood'da olsaydı, herhalde kimse onunla yarışamazdı. Benim dünyada en beğendiğim aktör. Fizik olarak, ruh olarak kalp olarak bunu her yerde de söylemişimdir."
Sunucu Bilal Özcan'ın "Ağlıyor musunuz şu anda?" sorusu üzerine gözyaşları içinde konuşmaya devam eden Alkan "Çok önemli bir kayıp. Nasıl neden? Böyle bir kayıp dünyada önemli, yalnız Türkiye'de önemli. Uykudan uyandım çünkü tek ağlayacağım adam. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir kibarlık olamaz."Ölümü milyonları hüzne boğan Cüneyt Arkın, canlandırdığı kült karakterlerle hafızalara kazınmıştı: İşte Arkın'ın canlandırdığı efsane karakterler Hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'dan sonra Twitter'da yer yerinden oynadı! TT listesinin ilk 10 sırası tamamen ona ait Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama geldi: Kalbi durdu Yaşamını yitiren Cüneyt Arkın'ın, Fatma Girik'in cenazesinde bu sözleri söylemişti: Bekle beni, geliyorum Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Efsane isim Cüneyt Arkın kimdir? Türk sinemasını yasa boğan haber: Efsane isim Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu
Son Dakika › Magazin › Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alan Banu Alkan canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Ağlayacağım tek adam - Son Dakika