Dadılar için 60 bin TL ödeyen Alişan, 3. çocuk iddiasına tepki gösterdi: Ekonomik daralmaya gidiyoruz - Son Dakika

Geçtiğimiz aylarda evliliklerinde sorun yaşayan ve boşanmanın eşiğinden dönen Alişan ile Bue Varol çiftinin üçüncü çocuğu beklediği ileri sürüldü. Önceki akşam aracına binerken görüntülenen Alişan, bebek iddiası hakkında konuştu.

"EKONOMİK KISITLAMALARA GİDİYORUZ"

2 çocuğu için tuttuğu 2 bakıcı için aylık 60 bin TL masraf yapan Alişan, 3. çocuk söylentisi için "Öyle bir şey yok ya. İstemiyorum. Yeter iki çocuk iki dadı üç çocuk üç dadı. Yeter! Ekonomik kısıtlamalara gidiyoruz artık"

BUSE VAROL: BEBEK YOK, İŞ HAYATINA DÖNMEYE HAZIRLANIYORUM

Buse Varol ise TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak hamilelik iddiasını için "Çocuklar daha çok küçük, iki çocuğu bir arada büyütmek çok zor. İş hayatına yeniden dönmeye hazırlanıyorum. Şu anda öyle bir şey yok" demişti.