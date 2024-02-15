Dağhan'ın yeni hedefi ve Enver'in tuzakları - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Dağhan'ın yeni hedefi ve Enver'in tuzakları

Dağhan\'ın yeni hedefi ve Enver\'in tuzakları

Müdür, Dağhan'a yeni bir hedef verir ve Dağhan bu işi tamamladıktan sonra Müdür'le bağlantısını kesmeyi düşünür. Ancak Müdür'ün Enver Baltacı'yla mücadelede yardım teklif etmesi Dağhan'ı kararsızlığa sürükler. Dağhan, yeni hedefinin peşindeyken Enver'in tuzaklarıyla karşılaşır. Öte yandan Enver'in babasına meydan okuması ve Yağmur'la evlenme kararı iki aileyi karşı karşıya getirir. Enver'in Dağhan'ı bitirme planının ikinci ayağı ise Aydan'dır. Aydan'ı kendi tarafına çekmeye çalışan Enver, Aydan'ın annesi Oya'nın da desteğini alır.

15.02.2024 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müdür, Dağhan'a yeni bir hedef verir. Dağhan bu işi de tamamladıktan sonra Müdür'le bağlantısını kesmeyi düşünmektedir. Ancak Müdür'ün Enver Baltacı'yla mücadelede yardım teklif etmesi kafasını karıştırır.

Müdür'ün zaman zaman Şirket'ten bağımsız hedefler belirlediğini ve bu hedeflerin de hep kötü adamlar olduğunu öğrenir. Bu durum zordaki insanlara yardım etmekten, kötüleri cezalandırmaktan haz duymaya başlayan Dağhan'ı yeni bir yol ayrıma getirir.

Müdürle mecburi devam eden ilişkisi yeni bir boyut kazanır.

Dağhan, yeni hedefinin peşindeyken Enver de Dağhan'a tuzak kurmanın peşindedir. Yağmur'a söz verdiği için Dağhan'a doğrudan saldıramamaktadır. Bu yüzden onun tetikçi olduğunu ispatlayarak onu içeri attırmaya çalışır.

Öte yandan babasına meydan okuyan Enver, Yağmurla apar topar evlenmeye karar verir. Bu durumu öğrenen Ekber Baltacı'nın verdiği sert karşılık iki aileyi karşı karşıya getirir.

Enver'in Dağhan'ı bitirme planının ikinci ayağı da Aydan'dır. Aydan'ı kendi tarafına çekip ondan Dağhan'la ilgili bilgi almaya çalışır. Bunun için ciddi vaatlerde bulunur.

Aydan'ın annesi Oya da kızının Enver'e yardım etmesini desteklemekte ona psikolojik baskı uygulamaktadır.

Kaynak: Magazinkolik

Suç, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dağhan'ın yeni hedefi ve Enver'in tuzakları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 12:40:24. #1.11#
SON DAKİKA: Dağhan'ın yeni hedefi ve Enver'in tuzakları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement