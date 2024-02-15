Dağhan\'ın yeni hedefi ve Enver\'in tuzakları

Müdür, Dağhan'a yeni bir hedef verir. Dağhan bu işi de tamamladıktan sonra Müdür'le bağlantısını kesmeyi düşünmektedir. Ancak Müdür'ün Enver Baltacı'yla mücadelede yardım teklif etmesi kafasını karıştırır.
Müdür'ün zaman zaman Şirket'ten bağımsız hedefler belirlediğini ve bu hedeflerin de hep kötü adamlar olduğunu öğrenir. Bu durum zordaki insanlara yardım etmekten, kötüleri cezalandırmaktan haz duymaya başlayan Dağhan'ı yeni bir yol ayrıma getirir.
Müdürle mecburi devam eden ilişkisi yeni bir boyut kazanır.
Dağhan, yeni hedefinin peşindeyken Enver de Dağhan'a tuzak kurmanın peşindedir. Yağmur'a söz verdiği için Dağhan'a doğrudan saldıramamaktadır. Bu yüzden onun tetikçi olduğunu ispatlayarak onu içeri attırmaya çalışır.
Öte yandan babasına meydan okuyan Enver, Yağmurla apar topar evlenmeye karar verir. Bu durumu öğrenen Ekber Baltacı'nın verdiği sert karşılık iki aileyi karşı karşıya getirir.
Enver'in Dağhan'ı bitirme planının ikinci ayağı da Aydan'dır. Aydan'ı kendi tarafına çekip ondan Dağhan'la ilgili bilgi almaya çalışır. Bunun için ciddi vaatlerde bulunur.
Aydan'ın annesi Oya da kızının Enver'e yardım etmesini desteklemekte ona psikolojik baskı uygulamaktadır.
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