Damla Sönmez mayolu pozlarını paylaştı, ilk yorum rol arkadaşı Murat Yıldırım'dan geldi - Son Dakika
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Damla Sönmez mayolu pozlarını paylaştı, ilk yorum rol arkadaşı Murat Yıldırım'dan geldi

16.05.2022 12:02
Damla Sönmez mayolu pozlarını paylaştı, ilk yorum rol arkadaşı Murat Yıldırım'dan geldi

Aziz dizisinin başrol oyuncusu Damla Sönmez, Bodrum'da tatil sezonunu açarak sosyal medya hesabından mayolu pozlarını paylaştı. Sönmez'e ilk yorum da rol arkadaşı Murat Yıldırım'dan geldi.

Show TV ekranlarında yayınlanan Aziz dizisinde Dilruba karakterini oynayan başarılı oyuncu Damla Sönmez, tatil sezonunu açtı. Bodrum'a giden güzel oyuncu, sosyal medya hesabından mayolu pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi.

MURAT YILDIRIM'DAN YORUM GECİKMEDİ

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla sık sık adından söz ettiren güzel oyuncu, son olarak 1,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından mayolu pozlarını paylaştı. Oyuncunun "Ee daha daha nasılsınız?" notunu yazdığı paylaşımına Aziz dizisindeki rol arkadaşı Murat Yıldırım'dan yorum gecikmedi. Partnerinin paylaşımına cevap veren Yıldırım "Ee biz çalışıyoruz" dedi. Damla Sönmez'in paylaşımı kısa sürede 72 binden fazla beğeni alırken yüzlerce de yorum yapıldı.

İşte Damla Sönmez'in tatil pozları...

Damla Sönmez mayolu pozlarını paylaştı, ilk yorum rol arkadaşı Murat Yıldırım'dan geldi
Damla Sönmez mayolu pozlarını paylaştı, ilk yorum rol arkadaşı Murat Yıldırım'dan geldi
Damla Sönmez mayolu pozlarını paylaştı, ilk yorum rol arkadaşı Murat Yıldırım'dan geldi
Damla Sönmez mayolu pozlarını paylaştı, ilk yorum rol arkadaşı Murat Yıldırım'dan geldi
Damla Sönmez mayolu pozlarını paylaştı, ilk yorum rol arkadaşı Murat Yıldırım'dan geldi
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Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Damla Sönmez mayolu pozlarını paylaştı, ilk yorum rol arkadaşı Murat Yıldırım'dan geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Damla Sönmez mayolu pozlarını paylaştı, ilk yorum rol arkadaşı Murat Yıldırım'dan geldi - Son Dakika
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