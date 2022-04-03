Davayı Devam Ettirmeye Gücüm Kalmadı - Son Dakika
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Davayı Devam Ettirmeye Gücüm Kalmadı

03.04.2022 13:05
Davayı Devam Ettirmeye Gücüm Kalmadı

Eski sevgilisi oyuncu Sermiyan Midyat'ın iki yıl önce kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla açılan davada istediği sonuç çıkmadığından dolayı çok üzgün olduğunu söyleyen oyuncu Sevcan Yaşar, davadan sonra ilk kez konu hakkında konuştu.

Sevcan Yaşar, uzun bir aradan sonra önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Mahkemede istediği sonuç çıkmadığı için davayı kafasında kapattığını söyleyen Yaşar, "O konu kapandı aslında. Türkiye'de adaletle ilgili sistem kadınlar açısından çok mükemmel yürümüyor. Benim için de mükemmel yürümedi. Davayı geri çekmedim. İstediğim sonucu alamadım. Davam ettirseydim alacaktım fakat devam ettirmeye gücüm yoktu. Bu konu benim için çok hassas ve bana da iyi gelmediği için konuyu kafamda kapattım. Benim için geçmişte kalan bir konu çok da konuşulacak bir şey yok" dedi.

Sermiyan Midyat, oyuncu sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı iddiasıyla, hapis cezası istemiyle yargılandığı davada 1120 TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Midyat, 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından ise beraat etmişti.

Davayı Devam Ettirmeye Gücüm Kalmadı
Davayı Devam Ettirmeye Gücüm Kalmadı

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Sermiyan Midyat, Sevcan Yaşar, Nişantaşı, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Davayı Devam Ettirmeye Gücüm Kalmadı - Son Dakika


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