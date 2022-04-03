Davayı Devam Ettirmeye Gücüm Kalmadı - Son Dakika

Sevcan Yaşar, uzun bir aradan sonra önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Mahkemede istediği sonuç çıkmadığı için davayı kafasında kapattığını söyleyen Yaşar, "O konu kapandı aslında. Türkiye'de adaletle ilgili sistem kadınlar açısından çok mükemmel yürümüyor. Benim için de mükemmel yürümedi. Davayı geri çekmedim. İstediğim sonucu alamadım. Davam ettirseydim alacaktım fakat devam ettirmeye gücüm yoktu. Bu konu benim için çok hassas ve bana da iyi gelmediği için konuyu kafamda kapattım. Benim için geçmişte kalan bir konu çok da konuşulacak bir şey yok" dedi.

Sermiyan Midyat, oyuncu sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı iddiasıyla, hapis cezası istemiyle yargılandığı davada 1120 TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Midyat, 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından ise beraat etmişti.