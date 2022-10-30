Manken Defne Samyeli sahnede eğilince iç çamaşırı gözüktü, ortalık yıkıldı - Son Dakika
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Manken Defne Samyeli sahnede eğilince iç çamaşırı gözüktü, ortalık yıkıldı

30.10.2022 17:20

Bir dönemin en sevilen mankenleri arasında olan Defne Samyeli son dönemde sahne almaya başladı. Bir sahnesi esnasında eğilen Defne Samyeli'nin iç çamaşırının gözükmesi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Fotoğrafa kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi.

Tarzı, açıklamaları, kariyeriyle sıklıkla konuşulan Defne Samyeli, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle sahneye çıkan Defne Samyeli, takipçilerinin beğenisini topladı. Samyeli'nin eğilmesi sırasında iç çamaşırının gözükmesi de takipçilerinin gözünden kaçmadı.

DAKİKALAR İÇERİSİNDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI

49 yaşındaki Defne Samyeli, iddialı elbisesiyle sahneye çıkarak hem güzelliği hem de sahne enerjisiyle konuklarını adeta büyüledi. Samyeli bu dekolteli pozunu da sosyal medyada paylaştı. Samyeli'nin bu pozu dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.

"ANNE OLMAK BENİM TERCİHİM DEĞİLDİ"

Deren ve Derin adında iki kızı olan Samyeli "Anne olmak benim tercihim değildi. Ama beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı! Şimdi bizim yaşlarımızda kız arkadaştan alabileceğin her şeyi onlardan alıyorsun... Sırtımı yaslayabileceğim bir destek olarak, en yakın dostundan alabileceğini onlardan alıyorsun, yeri geldiğinde annelik de yapıyorlar sana aslında" diye konuşmuştu.

İşte Defne Samyeli'nin o pozu...

Kaynak: Snob Magazin
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Defne Samyeli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Manken Defne Samyeli sahnede eğilince iç çamaşırı gözüktü, ortalık yıkıldı - Son Dakika

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