Demet Akalın'dan Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e çok konuşulacak yorum: Eline sağlık - Son Dakika
Üye Girişi

Demet Akalın'dan Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e çok konuşulacak yorum: Eline sağlık

28.03.2022 10:17

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 94'üncü Oscar Ödüllerinde eşinin hastalığıyla ilgili espri yapan komedyen Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e destek oldu. Twitter hesabından paylaşım yapan Akalın, "25 yıldır evli ve eşine kıymet vermiş. Eline sağlık" dedi.

Her yıl büyük bir merakla beklenen 94. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Ödüller, muhteşem bir törenle sahiplerine teslim edilirkenoyuncu Will Smith ile komedyen Chris Rock arasında yaşananlar ağızları açık bıraktı.

WILL SMITH, ROCK'A TOKAT ATTI

Ödül vermek için sahneye çıkan Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saç dökülme hastalığıyla alay etti. Salonun şakaya güldüğü sırada sinirlenen Will Smith sahneye koşarak, Rock'a "Karımın adını ağzına alma" deyip tokat attı. Yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu belirten Smith, ödülünü aldığı esnada herkesten özür diledi.

Demet Akalın'dan Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e çok konuşulacak yorum: Eline sağlık

DEMET AKALIN: ELİNE SAĞLIK

Kısa sürede Twitter'da gündem olan tokat olayına gündeme dair yorumlarıyla dikkat çeken Demet Akalın'dan da yorum gecikmedi. Twitter hesabından Will Smith'i destekleyen paylaşımlar yapan şarkıcı, "Eline Sağlık. Sağlıkla dalga geçilmez. Adam 25 yıldır evli... O kadar kıymet vermiş eşine eline sağlık" dedi.

Demet Akalın'dan Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e çok konuşulacak yorum: Eline sağlık
Demet Akalın'dan Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e çok konuşulacak yorum: Eline sağlık
Willi Smith ve eşi Jada Smith
YORUMLAR
500
Oscar'da Kourtney Kardashian ve Travis Barker öpüştü! Oscar'da Kourtney Kardashian ve Travis Barker öpüştü! Oscar Töreni'nde Chris Rock'a tokat atan Will Smith, özür diledi! Oscar Töreni'nde Chris Rock'a tokat atan Will Smith, özür diledi!

Demet Akalın, Will Smith, Twitter, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Akalın'dan Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e çok konuşulacak yorum: Eline sağlık - Son Dakika


Son Dakika
09:58 Zelenski, Türkiye'deki müzakereye saatler kala Rusya'nın 3 talebine onay verdi!
09:53 Oscar'da Kourtney Kardashian ve Travis Barker öpüştü!
09:40 Ünlü anketçi Murat Gezici: Seçimin kaderini kadınlar belirleyecek
09:36 Survivor'a katılan Sergen Yalçın Acun Ilıcalı ile şov yaptı!
09:34 Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rus halkı internette en fazla hangi terimi aradı?
09:25 Oscar Töreni'nde Chris Rock'a tokat atan Will Smith, özür diledi!
09:20 Beşiktaşlı Larin, Kanada'yı Dünya Kupası'na götürdü!
09:11 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:21 Nişan fotoğraflarını ilk kez yayınladılar! Mehmet Dinçerler ve Hadise'nin mutlu günleri böyleymiş
08:12 Oscar Töreni'nde Will Smith komedyeni yumrukladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 10:26:43. #1.12#
SON DAKİKA: Demet Akalın'dan Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e çok konuşulacak yorum: Eline sağlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement