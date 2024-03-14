Eylem Tok ve oğlu New York\'ta görüntülendi, Demet Akalın tepki gösterdi

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İstanbul Eyüpsultan'da lüks ciple, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve onu yurtdışına kaçıran annesi yazar Eylem Tok, New York'ta görüntülendi.

Bir taksiye binerken görüntülenen anne ve oğlun gülümsemesi kısa sürede gündeme oturdu. Yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren ve programında bu konuya yer veren Demet Akalın sessiz kalamadı. Instagram hesabından Eylem Tok ve oğlunun güldüğü anları yayınlayan Akalın "Ne gülüyorsun lan" diyerek ateş püskürdü.