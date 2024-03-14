Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi, Demet Akalın tepki gösterdi - Son Dakika
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Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi, Demet Akalın tepki gösterdi

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İstanbul Eyüpsultan'da arızalanan ATV motorunu kontrol eden gruba çarparak Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve annesi Eylem Tok, New York'ta bir taksiye binerken görüntülendi. Demet Akalın ise Instagram hesabından paylaştığı videoda, Eylem Tok ve oğlunun gülümsemesine tepki göstererek 'Ne gülüyorsun lan' dedi.

14.03.2024 10:19
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İstanbul Eyüpsultan'da lüks ciple, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve onu yurtdışına kaçıran annesi yazar Eylem Tok, New York'ta görüntülendi.

Bir taksiye binerken görüntülenen anne ve oğlun gülümsemesi kısa sürede gündeme oturdu. Yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren ve programında bu konuya yer veren Demet Akalın sessiz kalamadı. Instagram hesabından Eylem Tok ve oğlunun güldüğü anları yayınlayan Akalın "Ne gülüyorsun lan" diyerek ateş püskürdü.

Demet Akalın'dan ölümlü kaza sonrası kaçan Eylem Tok ve oğlu New York'ta gülerek görüntülenmesine tepki

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki T.C.'yi seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucunda bir kişi ölmüş, birden fazla kişi yaralanmıştı. Olay sonrası T.C., annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçırılmıştı.

Demet Akalın'dan ölümlü kaza sonrası kaçan Eylem Tok ve oğlu New York'ta gülerek görüntülenmesine tepki
Eylem Tok ve oğlu New York\'ta görüntülendi, Demet Akalın tepki gösterdi

Demet Akalın, Hukuk, Gündem, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi, Demet Akalın tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • aydın karateke: Bir tarafta Tok ailesinin gücü ve nüfuziyeti, diğer tarafta Devletimizin gücü. Malesef gerçek bu. 15 2 Yanıtla
  • Güney Aydın: Eylem tok hikaye babası çok güçlü bu çocuk ceza bile çok yemez adalet işlemez zengine 8 1 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: aman ne tepki, ne tepki... 1 0 Yanıtla

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