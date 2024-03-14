İstanbul Eyüpsultan'da lüks ciple, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve onu yurtdışına kaçıran annesi yazar Eylem Tok, New York'ta görüntülendi.
Bir taksiye binerken görüntülenen anne ve oğlun gülümsemesi kısa sürede gündeme oturdu. Yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren ve programında bu konuya yer veren Demet Akalın sessiz kalamadı. Instagram hesabından Eylem Tok ve oğlunun güldüğü anları yayınlayan Akalın "Ne gülüyorsun lan" diyerek ateş püskürdü.
İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki T.C.'yi seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucunda bir kişi ölmüş, birden fazla kişi yaralanmıştı. Olay sonrası T.C., annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçırılmıştı.
Son Dakika › Magazin › Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi, Demet Akalın tepki gösterdi - Son Dakika
Şarkıcı Işın Karaca, oğlu ölümlü kazaya karışarak yurt dışına kaçan estetik doktoru Bülent Cihantimur yüzünden 10 sene önce annesinin ölümden döndüğünü söyleyerek "Kadının yüzü yamuk, kulak memesi yoktu. Verdiği ilaçtan dolayı da kalbi durdu" diyerek isyan etti.
Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde iletişim ödülünü kazanan Kırmızı takımın yarışmacılarından Yunus Emre, eşi Beria'nın canlı yayında baba olacağını söylemesiyle sevinçten havalara uçtu.
Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Yönetim Kurulu Başkanı, şarkıcı Ferhat Göçer'in 'Son Aşkım' adlı şarkısı, Buri Bilge Ceylan'ın kariyerinin en çok izlenen filmi 'Kuru Otlar Üstüne'de kullanıldığı öğrenildi. Göçer, bu durumdan haberdar olmadığını ve Nuri Bilge Ceylan'ın filmine şarkısının dahil edilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.
1989 yılında TRT ile başlayan Bizimkiler dizisinde Ali karakteriyle tanınan Atılay Uluışık, 20 yıl geçmesine rağmen hala bu karakterin gölgesinde kalmaktan şikayetçi. Oyuncu, yeni bir rolle izleyicileriyle kucaklaşmak istediğini belirtti.
Kedi Eros'u vahşice öldüren İbrahim Keloğlan, bugün görülen duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirdi. Eski manken Sevda Demirel, kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.
Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayranlarına yeni albüm müjdesi verdi. Sanatçı, stüdyoda çekildiği fotoğrafı paylaşarak, albümün yakında çıkacağını söyledi. Tarkan en son Cumhuriyet'in 100.yılı ve Atatürk için 'Sen Rahat Uyu' adlı marşı yazmıştı.
Müzik dünyasının sevilen ismi Elif Karlı, Ataşehir Acıbadem Hastanesi'nde sol gözünden katarakt ameliyatı geçirdi. Uzman Dr. Şafak Çakmakçı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Karlı'nın gözü bir gün kapalı kalacak ve genel sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.
Kedi Eros'u vahşice öldüren İbrahim Keloğlan, bugün görülen duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirdi. Eski manken Sevda Demirel, kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.
Bir dönem yediği içtiği ayrı gitmeye Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın arası açıldı. Eski dostunun düğününe dahil katılmayan Cemcir, ''Ahmet'le artık yollarımızın kesişmesine gerek yok'' diyerek tüm ipleri kopardı.
Legend Fashion magazin ‘’Yılın En Efsaneleri’’ ödülleri Türkiye İstanbulda The Green Park Otel’de sahiplerini buldu. www.magazinkolik,com kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni Nurcan Sabur 'Yılın En İyi Gazetecisi' ödülüne değer bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)