Demet Akalın herkesin sesi oldu: Keşke Amerika'daki gibi canlı verilse mahkeme biz de bilsek - Son Dakika
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Demet Akalın herkesin sesi oldu: Keşke Amerika'daki gibi canlı verilse mahkeme biz de bilsek

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, bugün başlayan Narin Güran davasıyla ilgili dikkat çeken bir temennide bulunarak adeta herkesin sesi oldu. Akalın "Keşke Amerika'daki gibi canlı verilse mahkeme biz de bilsek" ifadelerini kullandı.

07.11.2024 10:50
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin haklarında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davada ilk duruşma başladı.

4 SANIK DURUŞMA SALONUNDA HAZIR BULUNDU

Tutuklu bulundukları cezaevlerinden getirilen Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve anne Yüksel Güran, duruşma salonunda hazır bulundu.

DEMET AKALIN'DAN SES GETİREN ÇAĞRI

Türkiye Narin Güran davasına kilitlenirken son dönemde dikkat çeken çıkışlarda bulunan ünlü şarkıcı Demet Akalın da adeta herkesin sesi oldu.

Duruşmaya ilişkin bir paylaşım yapan Akalın "Keşke Amerika'daki gibi canlı verilse mahkeme biz de bilsek" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın herkesin sesi oldu: Keşke Amerika'daki gibi canlı verilse mahkeme biz de bilsek

"İNANIYORUM KANIN YERDE KALMAYACAK"

Bu paylaşımından dakikalar önce bir mesaj daha yayınlayan Demet Akalın bu kez de "Bugün senin için orda olan herkesten Allah razı olsun. Adalet yerini bulacak bugün inanıyorum kanın yerde kalmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Demet Akalın herkesin sesi oldu: Keşke Amerika'daki gibi canlı verilse mahkeme biz de bilsek
Demet Akalın herkesin sesi oldu: Keşke Amerika\'daki gibi canlı verilse mahkeme biz de bilsek

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Son Dakika Magazin Demet Akalın herkesin sesi oldu: Keşke Amerika'daki gibi canlı verilse mahkeme biz de bilsek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Demet Akalın herkesin sesi oldu: Keşke Amerika'daki gibi canlı verilse mahkeme biz de bilsek - Son Dakika
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