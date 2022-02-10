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Demet Akalın'ın online alışverişle imtihanı! Yaptığı hata alay konusu oldu - Son Dakika

Demet Akalın'ın online alışverişle imtihanı! Yaptığı hata alay konusu oldu

10.02.2022 21:15

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın internette alışveriş yapmak isterken yaptığı bir hata sosyal medyada gündem oldu. Almak istediği ürünün fark etmeden adedini artıran Akalın, hesabından bu durumu "Almayın! 300 liralık el ütüsü önce 600 sonra 940 oldu. 1 saniye içinde! Yuh yani dolandırıyorsunuz milleti, şikayet edeceğim" diyerek paylaştı.

Genellikle paylaşımlarındaki imla hataları ve Türkçe kullanımıyla sosyal medyada gündem olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu kez online alışveriş yaparken yaptığı bir hatayla olay oldu.

ÜRÜNÜN ADETİNİ ARTIRIP FİYATINDAN ŞİKAYET ETTİ

Bir alışveriş platformundan el ütüsü almak isteyen ünlü şarkıcı, ürünün adetini önce 2'ye sonra da 3'e arttırdığı fark etmeyerek, fiyatın saniyeler içinde üçe katlanmasına anlam veremedi.

"DOLANDIRIYORSUNUZ MİLLETİ"

Bu durumu sosyal medya hesabından paylaşan Akalın, "Almayın! 300 liralık el ütüsü önce 600 sonra 940 oldu. 1 saniye içinde! Yuh yani dolandırıyorsunuz milleti, şikayet edeceğim" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Takipçilerinin bu hatayı fark etmesinin ardından ünlü şarkıcı, paylaşımını kaldırsa da sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı. Pek çok kullanıcı, olayı dalga konusu yaptı.

Demet Akalın'ın online alışverişle imtihanı! Yaptığı hata alay konusu oldu
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Demet Akalın, alışveriş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Akalın'ın online alışverişle imtihanı! Yaptığı hata alay konusu oldu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Demet Akalın'ın online alışverişle imtihanı! Yaptığı hata alay konusu oldu - Son Dakika
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