Demet Akalın, Kulüp şarkısıyla Trabzonspor taraftarlarını coşturdu - Son Dakika
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Demet Akalın, Kulüp şarkısıyla Trabzonspor taraftarlarını coşturdu

16.05.2022 11:19

Yıllar sonra şampiyon olan Trabzonspor'u kutlamalarında .alınan Demet Akalın'ın Kulüp şarkısı, yıllar sonra gündem oldu. Akalın'ın şarkısı eşliğinde çekilen kutlama videosu FIFA dahil binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Taraftarın ve kulübün isteğiyle kupa töreninde sahneye çıkan ünlü şarkıcı, Kulüp şarkısını canlı seslendirerek vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda mutlu sona ulaşan Trabzonspor, şampiyonluk kupasını görkemli törenle aldı. Bordo-mavililer, şampiyonluk kupasını kaldırdıktan sonra sahne şovu, Demet Akalın ve dansçılarının performansı ile devam etti. Demet Akalın, Trabzonspor kutlamalarına damga vuran 'Kulüp' şarkısını canlı söyledi.

ŞARKISI KUTLAMALARA DAMGA VURMUŞTU

Trabzonspor'un şampiyonluğunun kesinleşmesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanında kutlamalar yapılmış ve o kutlamalara da Demet Akalın'ın "Klüp" şarkısı damga vurmuştu. Önceki gece gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamalarında ise Demet Akalın sahne alarak o şarkıyı söyledi.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM SAHNEYE ÇIKTI

Kutlamalarda Apolas Lermi, Bilal Hancı, DJ Burak Yeter, Ezgi Eyüpoğlu, İbrahim Can, İhsan Eş, Kadr, Matthaios Tsahouridis, Mero, Mustafa Topaloğlu, Nazlı Hacıalioğlu, Özkan Meydan, Sedat Keskin, Seren Uzun ve Yener Çevik sahne aldı. Sanatçı performanslarının ardından program, kasketliler horonu, Kuzeyin Uşakları ekibinin horon gösterisi ve sürprizli kolbastı ile devam etti. Şampiyon futbolcular kendi seçtikleri parçalar eşliğinde Zafer Yolu'ndan geçerek sahneye çıkmasıyla yaşandı. Bordo-mavili takımın yabancı oyuncuları ülkelerinin bayraklarıyla sahneye çıktı. Teknik ekibin ardından Abdul Avcı sahneye çıktı. Kulüp Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın ardından sahneye başkan Ahmet Ağaoğlu çıktı.

Demet Akalın, Kulüp şarkısıyla Trabzonspor taraftarlarını coşturdu
Demet Akalın, Kulüp şarkısıyla Trabzonspor taraftarlarını coşturdu
Demet Akalın, Kulüp şarkısıyla Trabzonspor taraftarlarını coşturdu
Demet Akalın, Kulüp şarkısıyla Trabzonspor taraftarlarını coşturdu
Demet Akalın, Kulüp şarkısıyla Trabzonspor taraftarlarını coşturdu
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Demet Akalın, Trabzonspor, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Akalın, Kulüp şarkısıyla Trabzonspor taraftarlarını coşturdu - Son Dakika


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