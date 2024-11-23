Demet Akalın, karın kaslarını sergiledi

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Dün akşam Muğla'da konser veren Demet Akalın, Burcu Sedef imzalı iki parçalık transparan kıyafetiyle karın kaslarını sergiledi. Geçtiğimiz aylarda geçirdiği operasyonla yağlarını aldıran ünlü şarkıcı, 'Diyet yapmaya çalıştım ve o kiloları veremedim. O kadar mutsuzdum. Bu mutsuzluk aileme de yansıdı. Şu an bir mutluluk geldi bana. Kendimi çok iyi hissediyorum.' demişti. Ünlü şarkıcı son çareyi yağlarını aldırmakta buldu.

'ESTETİK CERRAHİ SAĞ OLSUN'

Dün akşam Muğla'da bir eğlence mekanında sahne alan Demet Akalın, operasyon sonrası karın kaslarını sergiledi. Konser öncesi kulis fotoğraflarını nazar boncuğu emojisiyle paylaşan Demet Akalın'ın paylaşımları takipçilerin beğenisini kazandı. Bir takipçisinin yaptığı 'Estetik cerrahi sağ olsun' yorumu ise dikkat çekti.