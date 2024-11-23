Demet Akalın, karın kaslarını sergiledi - Son Dakika
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Demet Akalın, karın kaslarını sergiledi

Demet Akalın, karın kaslarını sergiledi

Demet Akalın, karın kaslarını sergilediği son fotoğraflarıyla herkesi şaşırttı. Yaz aylarında yağlarını aldıran ünlü şarkıcının son görüntüsüne sosyal medyada binlerce kişi yorum yaptı. Sosyal medyanın diline düşen Akalın'a gelen bir yorum dikkat çekti: Estetik cerrahi sağ olsun

23.11.2024 10:35
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Dün akşam Muğla'da konser veren Demet Akalın, Burcu Sedef imzalı iki parçalık transparan kıyafetiyle karın kaslarını sergiledi. Geçtiğimiz aylarda geçirdiği operasyonla yağlarını aldıran ünlü şarkıcı, 'Diyet yapmaya çalıştım ve o kiloları veremedim. O kadar mutsuzdum. Bu mutsuzluk aileme de yansıdı. Şu an bir mutluluk geldi bana. Kendimi çok iyi hissediyorum.' demişti. Ünlü şarkıcı son çareyi yağlarını aldırmakta buldu.

'ESTETİK CERRAHİ SAĞ OLSUN'

Dün akşam Muğla'da bir eğlence mekanında sahne alan Demet Akalın, operasyon sonrası karın kaslarını sergiledi. Konser öncesi kulis fotoğraflarını nazar boncuğu emojisiyle paylaşan Demet Akalın'ın paylaşımları takipçilerin beğenisini kazandı. Bir takipçisinin yaptığı 'Estetik cerrahi sağ olsun' yorumu ise dikkat çekti.

Demet Akalın, Operasyon Sonrası Karın Kaslarını Sergiledi

Demet Akalın, Magazin, 3-sayfa, Sanat, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Akalın, karın kaslarını sergiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Bilen bilir:
    hep merak etmişimdir nasıl bir karın kası var diye 7 0 Yanıtla
  • Emir Kardas:
    Haber dedigin boyle olur 7 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    ibrahim tatlises gormesin 3 0 Yanıtla
  • Şeref Taşdöven:
    vay be şimdi başımız göğe erdi helal olsun haberciliğinize 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar:
    HEY GAZETECİ ŞİMDİ BİZ NE YAPMAMIZ GEREKİYOR. YAZARMISIN. 0 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Arka tamponu da merak ettik 0 0 Yanıtla
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