Dünya starlığı tartışması büyüyor! Demet Akalın ve Aleyna Tilki birbirine girdi - Son Dakika
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Dünya starlığı tartışması büyüyor! Demet Akalın ve Aleyna Tilki birbirine girdi

13.05.2022 08:24
Dünya starlığı tartışması büyüyor! Demet Akalın ve Aleyna Tilki birbirine girdi

Bir dönem yedikleri ayrı gitmeyen Aleyna Tilki ile Demet Akalın bu sefer de dünya starı polemiğine girdi. Akalın, "Dünya starlığını şampiyonlukta şarkı çalması zannedenler Spotify Global'deki ilk İngilizce röportajımı izleyebilir" diyen Tilki'ye karşılık vererek "Senin tek rakibin Mustafa Topaloğlu" dedi.

Geçtiğimiz yıllarda sık sık bir araya gelen Demet Akalın ile Aleyna Tilki arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Tilki, geçtiğimiz günlerde kendisine dünya starı olma hayali üzerinden gönderme yapan Akalın'a cevap verince ikili arasındaki tansiyon yükseldi.

"ADAMLAR BENİ DÜNYA STARI YAPACAK"

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda küs olduğu Aleyna Tilki'yi hedef alarak "Adamlar beni dünya starı yapacak şaka mısın? Aleyna duymasın hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden FIFA'dayım. Neymiş önemli olan don değil şarkıymış" dedi.

Dünya starlığı tartışması büyüyor! Demet Akalın ve Aleyna Tilki birbirine girdi

"DÜNYA STARLIĞINI ŞAMPİYONLUKTA ŞARKI ÇALMASI ZANNEDENLE"

Aleyna Tilki de Twitter'dan yaptığı paylaşımla Akalın'a cevap vererek "Dünya starlığını şampiyonlukta şarkı çalması zannedenler Spotify Global'in sayfasından ilk İngilizce röportajımı izleyebilirler. Bunu yapan ilk Türk olduğum için çok mutluyum beni destekleyenlere teşekkür ederim. Desteklemeyenlere de saygım sonsuz ama artık sevgim yok" ifadelerini kullandı.

"TEK RAKİBİN MUSTAFA TOPALOĞLU"

Demet Akalın ise bu yanıt sonrası Tilki'ye "Tek rakibin Mustafa Topaloğlu uzay starlığı. Sakin ol şampiyon FIFA'ya söyleriz seni de paylaşır" dedi.

Demet Akalın ve Aleyna Tilki birbirine girdi

"CEVAP VERDİĞİMDE SEVİYENİN DÜŞECEĞİNİ TAHMİN ETMELİYDİM"

İkili Twitter'dan birbirine göndermeler yapmaya başlayınca Tilki'den karşılık gecikmedi ve Akalın'a "Şu anki kazancımla lüks bir hayat yaşamaktansa, yıllardır yalnız başıma yurt dışında çalışıyorum. Gençlere yol açmak yerine, onların hayallerini baltalama isteğinize üzüldüm. Size cevap verdiğimde karşılığında seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim. Takipçilerimden özür dilerim" cevabını verdi.

Demet Akalın ve Aleyna Tilki birbirine girdi
Dünya starlığı tartışması büyüyor! Demet Akalın ve Aleyna Tilki birbirine girdi
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Aleyna Tilki, Demet Akalın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dünya starlığı tartışması büyüyor! Demet Akalın ve Aleyna Tilki birbirine girdi - Son Dakika


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