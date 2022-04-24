Demet Evgar'dan iddialı hamilelik pozu! Derin göğüs dekoltesi dikkat çekti - Son Dakika

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş, altı yıldır devam eden birlikteliklerini aile arasında kıyılan nikahla taçlandırmışlardı. Çiftin nikahını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıymıştı.

DÜĞÜN YAZ AYLARINDA OLACAK

Evgar'ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Levent Babataş'ın nikah şahitliğini de çiftin yakın arkadaşları Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak üstlenmişti. Pandemi nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından; Evgar-Babataş çiftinin düğünü dostlarının da katılımı ile yaz aylarında gerçekleşeceği öne sürülmüştü.

BEBEĞİNE "MAVİ" ADINI VERECEK

Bebek heyecanı yaşayan ünlü oyuncunun cinsiyetinin kız olacağı öğrenilmişti. Evgar'ın bebeğine vereceği isim de merak konusu olmuştu. Güzel oyuncu kızına hem en sevdiği şiir olan, hem de gözlerinin rengi olan 'Mavi' adını vereceği ortaya çıkmıştı.

İDDİALI POZ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Evgar, son olarak karnı burnunda pozunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü fotoğrafçı Arseny Jabiev'e poz veren ve bu kareyi yayınlayan güzel oyuncunun karnının iyice belirginleşmesi dikkat çekti.