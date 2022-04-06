Demet Evgar Kızına Hangi İsmi Verecek? - Son Dakika
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Demet Evgar Kızına Hangi İsmi Verecek?

06.04.2022 00:16
Demet Evgar Kızına Hangi İsmi Verecek?

Demet Evgar'ın doğacak kızına vereceği isim merak konusuydu. Ünlü oyuncunun kızına vereceği isim belli odu. İşte detaylar...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçen günlerde Emirgan'daki evinde düzenlediği sade nikahla yaşamını işletmeci Levent Babataş'la birleştiren Demet Evgar'ın 4 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Bebek haberlerini henüz doğrulamayan başarılı oyuncunun düğün boyunca gazoz içtiğini gösteren videosunu paylaşması ise dikkat çekmişti. Ünlü oyuncunun cinsiyetinin kız olacağı öğrenilen bebeğine vereceği isim de merak konusu olmuştu.

Güzel oyuncu kızına hem en sevdiği şiir olan, hem de gözlerinin rengi olan 'Mavi' adını verecek. Evgar, 2018'de Vogue Türkiye dergisinin Mayıs 2018 sayısı için de Edip Cansever'in "Mavi Huydur Bende" şiirinin dizelerini okumuştu.

Demet Evgar Kızına Hangi İsmi Verecek?

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Demet Evgar, Emirgan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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