Demet Özdemir'in Sevgilisi Oğuzhan Koç Bakın Ne Yaptı - Son Dakika
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Demet Özdemir'in Sevgilisi Oğuzhan Koç Bakın Ne Yaptı

01.03.2022 13:26
Demet Özdemir'in Sevgilisi Oğuzhan Koç Bakın Ne Yaptı

Şarkıcı Oğuzhan Koç, bir senedir birlikte olduğu ünlü oyuncu Demet Özdemir'e evlilik teklifinde bulunmuştu. Yaz ayında evlenmesi beklenen ünlü çiftten Oğuzhan Koç, yakışıklı bir damat olmak için bıçak altına yattı. İşte detaylar...

2022 yılının ilk günlerinde ayrılık haberleriyle gündeme gelen çift, hayranlarını çok üzen ayrılık haberlerinin üzerinden fazla zaman geçmeden bu defa 14 Şubat'ta Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'e yaptığı sürpriz evlilik teklifiyle gündeme geldi.

Magazin basınının en gözde çifti konumundaki Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ikilisi hakkında bir yazı kaleme alan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Oğuzhan Koç'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

"DÜĞÜN ÖNCESİ..."

Onur Akay, "Önümüzdeki aylarda Demet Özdemir'le dünya evine girmeye hazırlanan Oğuzhan Koç, hazırlıklara başladı ve düğün öncesinde göbek ve kalça yağlarını aldırdı. Operasyon sonrası Liposuction yaptırdığı bölgelerde ödem ve morluklar oluştuğu için sıkıntılar yaşadığını da öğrendim. Koç, şimdilerde evde dinleniyormuş."

"AĞRILARI VAR"

"Ayrıca baş dönmesi ve ağrı gibi problemler yaşadığını da öğrendiğim Oğuzhan, düzenli olarak masaj yaptırıyor ve korse de takıyormuş. Yakışıklı bir damat olmak için bıçak altına yatan ve ağrılar çeken Oğuzhan Koç'a acil şifalar dilerim."

Öte yandan Oğuzhan Koç, artık Demet Özdemir'in stil danışmanı Rutkay Öziş'le çalışmaya başladı. Yani Oğuzhan her konuda kendisini Demet'e teslim etti. Zaten Liposuction yaptırmasını da Demet önermiş.

Demet Özdemir kimdir?

Demet Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında; Demet Özdemir, Türk oyuncu, model ve dansçıdır. 26 Şubat 1992 doğumlu Özdemir, 30 yaşındadır.

Fantastik drama dizisi Sana Bir Sır Vereceğim'deki "Aylin" karakteriyle tanındı. Global arenada ilk çıkışını Can Yaman ile birlikte rol aldığı Star TV'de Erkenci Kuş dizisiyle yaptı.

'Aşk Taktikleri' adlı filmle gündemde olan Demet Özdemir şu sıralar şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor.

Oğuzhan Koç kimdir?

Oğuzhan Koç kaç yaşında, nereli; Oğuzhan Koç 13 Mayıs 1985'te Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde doğdu. Koç, 36 yaşındadır.

1992 Erzincan depremi'nden sonra ailesiyle Bursa'ya geldi. 2 yıl yaşadığı sitenin mescidi için ramazan aylarında müezzinlik yaptı. 7 yaşından itibaren Bursa Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nde okudu.

Küçük yaşlarından itibaren sahne sanatlarıyla ilgilenen Oğuzhan Koç, 2007 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye Oyuncuları arasına katıldı. 2009 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde rol aldı.

Daha önce yine TV8'de O Ses Çocuklar programında jüri üyesi olan Koç, 2021'de TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye programına jüri üyesi olarak katıldı. Jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ile Murat Boz da eşlik etmektedir.

Demet Özdemir'in Sevgilisi Oğuzhan Koç Bakın Ne Yaptı
Demet Özdemir'in Sevgilisi Oğuzhan Koç Bakın Ne Yaptı
Demet Özdemir'in Sevgilisi Oğuzhan Koç Bakın Ne Yaptı

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Demet Özdemir'in Sevgilisi Oğuzhan Koç Bakın Ne Yaptı - Son Dakika


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