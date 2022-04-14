Demet Özdemir... HER GİYİDİĞİ KONUŞULUYOR! - Son Dakika
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Demet Özdemir... HER GİYİDİĞİ KONUŞULUYOR!

Son Güncelleme: 14.04.2022 17:55

Bebek'te Oğuzhan Koç ile görüntülenen Demet Özdemir kombiniyle dikkat çekti. Demet Özdemir'in üzerindeki lüks markalara ait parçaların fiyatları dudak uçuklattı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Basın mensuplarıyla sohbet eden ve yeni başlayacağı dizisinin sete çıktığını söyleyen Özdemir, "Fazla konuşamıyorum. Vallahi yasak" ifadelerini kullandı.

Demet Özdemir açıklama yaptığı sırada kombini dikkat çekti.

İddialara göre Özdemir'in küpeden ayakkabıya üzerindekilerin toplamı 111 bin 500 TL! ediyor.

2. Sayfa'nın haberine göre oyuncunun montu 43 bin TL, çantası 33 bin TL, küpeleri 20 bin 500 TL ve ayakkabısı ise 15 bin TL değerinde.

Demet Özdemir... HER GİYİDİĞİ KONUŞULUYOR!
Kaynak: Magazinkolik
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Son Dakika Magazin Demet Özdemir... HER GİYİDİĞİ KONUŞULUYOR! - Son Dakika


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