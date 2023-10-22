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Demet Özdemir'in yaz aşkı bitti! Yunan Dj'i takipten çıkardı - Son Dakika

Demet Özdemir'in yaz aşkı bitti! Yunan Dj'i takipten çıkardı

Son Güncelleme: 22.10.2023 15:43

Demet Özdemir, yaz aylarında aşk yaşadığı Yunan Dj Sergio'yu takipten çıktı. Ünlü oyuncunun bu hamlesi ''Aşk çabuk bitti'' yorumunu da beraberinde getirdi.

Yunan DJ Sergio ile aşk yaşamaya başlayan Demet Özdemir sosyal medya hesabından dikkat çeken bir hamle yaptı. Güzel oyuncu aşk yaşadığı Yunan Dj Sergio'yu takipten çıktı.

YAZ AŞKI KISA SÜRDÜ

Oğuzhan Koç'tan boşandıktan sonra Yunanistan'a giden Demet Özdemir gönlünü Yunan Dj Sergio'ya kaptırmıştı. Ev aldığı için sürekli Yunanistan'da bulunan güzel oyuncun yaz aşkı kısa sürdü.

Demet Özdemir'in yaz aşkı bitti! Yunan Dj'i takipten çıkardı

TAKİPTEN ÇIKARDI

Evinin tadilatı için Atina'da bulunan Demet Özdemir, iddiaya göre; Sergio ile orada tekrar görüştü. Özdemir, tartışma yaşadığı Dj ile ipleri tamamen kopardı. Güzel oyuncunun, Instagram hesabından da Sergio'yu takipten çıkması ise ayrılık iddialarını güçlendirdi. Yunan Dj Sergio ise başarılı oyuncuyu takip etmeye devam ediyor.

Demet Özdemir'in yaz aşkı bitti! Yunan Dj'i takipten çıkardı
Demet Özdemir'in yaz aşkı bitti! Yunan Dj'i takipten çıkardı
Demet Özdemir'in yaz aşkı bitti! Yunan Dj'i takipten çıkardı
Demet Özdemir'in yaz aşkı bitti! Yunan Dj'i takipten çıkardı
Demet Özdemir'in yaz aşkı bitti! Yunan Dj'i takipten çıkardı

Demet Özdemir, Yunanistan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Özdemir'in yaz aşkı bitti! Yunan Dj'i takipten çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demet Özdemir'in yaz aşkı bitti! Yunan Dj'i takipten çıkardı - Son Dakika
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