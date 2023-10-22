Demet Özdemir'in yaz aşkı bitti! Yunan Dj'i takipten çıkardı

Yunan DJ Sergio ile aşk yaşamaya başlayan Demet Özdemir sosyal medya hesabından dikkat çeken bir hamle yaptı. Güzel oyuncu aşk yaşadığı Yunan Dj Sergio'yu takipten çıktı.

YAZ AŞKI KISA SÜRDÜ

Oğuzhan Koç'tan boşandıktan sonra Yunanistan'a giden Demet Özdemir gönlünü Yunan Dj Sergio'ya kaptırmıştı. Ev aldığı için sürekli Yunanistan'da bulunan güzel oyuncun yaz aşkı kısa sürdü.

TAKİPTEN ÇIKARDI

Evinin tadilatı için Atina'da bulunan Demet Özdemir, iddiaya göre; Sergio ile orada tekrar görüştü. Özdemir, tartışma yaşadığı Dj ile ipleri tamamen kopardı. Güzel oyuncunun, Instagram hesabından da Sergio'yu takipten çıkması ise ayrılık iddialarını güçlendirdi. Yunan Dj Sergio ise başarılı oyuncuyu takip etmeye devam ediyor.