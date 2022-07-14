Demet Özdemir - Oğuzhan Koç...ÇEŞME'DE AŞKA GELDİLER! - Son Dakika
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Demet Özdemir - Oğuzhan Koç...ÇEŞME'DE AŞKA GELDİLER!

14.07.2022 09:57

Evlilik hazırlığında olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Çeşme'de tatil yapıyor.

Çift önceki Çeşme'de objektife yansıdı. Arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren ikilinin şezlongda öpüştüğü anlar objektife böyle yansıdı.

Demet Özdemir - Oğuzhan Koç...ÇEŞME'DE AŞKA GELDİLER!

Harçlıklar Demet'e

Demet Özdemir plajda bayramlaştığı Mustafa Aksakallı'nın elini öptü, 100 dolar harçlık aldı

Aksakallı da Oğuzhan Koç'un elini öpüp 100 dolar aldı.

Demet Özdemir - Oğuzhan Koç...ÇEŞME'DE AŞKA GELDİLER!

Ünlü işletmeci, Koç'tan aldığı parayı da Özdemir'e verdi.

Bayramlaşma faslından en kârlı çıkan, Demet Özdemir oldu.

EVLİLİK TARİHLERİ BELLİ OLDU

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün ekrana gelen Magazin D Yaz programı çiftin 28 Ağustos'ta evleneceğini ilk kez duyurdu…

Kaynak: Magazinkolik
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Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Özdemir - Oğuzhan Koç...ÇEŞME'DE AŞKA GELDİLER! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demet Özdemir - Oğuzhan Koç...ÇEŞME'DE AŞKA GELDİLER! - Son Dakika
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