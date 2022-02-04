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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Cephesinde Flaş Gelişme - Son Dakika

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Cephesinde Flaş Gelişme

04.02.2022 09:21
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Cephesinde Flaş Gelişme

Aşklarıyla magazin gündemini sıkça meşgul eden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, geçtiğimiz ay ayrılmıştı. Özdemir ve Koç cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; 1 yıldır birlikte olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aralık ayında aşıklar şehri Paris'e gitmiş, ancak sonrasında ayrılmıştı. Paris onlara uğursuz gelmiş, dönüşte büyük bir kavga eden çift, "Bir daha asla olmaz" diyerek ayrı yollara gitmiş ve birbirlerini sosyal medyadan takibi bırakmıştı.

Aldığım duyumlara göre çift büyük konuşmalarına rağmen barışmış! Şarkıcı, "O Ses Türkiye"deki durgun halleriyle dikkat çekmiş, hatta yakın dostu Ebru Gündeş "Araya girelim, sizi barıştıralım" demişti. Birkaç yakın arkadaşı, çifti habersiz bir araya getirerek barışmalarını sağlamış. Ebru Gündeş'in aracı olup olmadığını öğrenemedim ama belli ki aşk galip gelmiş! İkilinin geçtiğimiz günlerde astrolog Zeynep Turan'ın "hüzünsüz neşe olmaz" sözünü aynı anda beğenmesi, kafalarda soru işareti uyandırmıştı. Şimdilik barıştıklarını hayranlarından gizleyen ünlü çift, aralarındaki sorunları masaya yatırıp çözdükten sonra yeniden el ele karşımıza çıkacak bence...
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Cephesinde Flaş Gelişme

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Mehmet Üstündağ, Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Hürriyet, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Cephesinde Flaş Gelişme - Son Dakika Magazin


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