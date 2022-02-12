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Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'den ayrılma sebebi ortaya çıktı! Sevişme sahnesini görünce küplere bindi - Son Dakika

Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'den ayrılma sebebi ortaya çıktı! Sevişme sahnesini görünce küplere bindi

12.02.2022 21:44

Kısa süreli ayrılığın ardından ilişkilerine bir şans daha veren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin ayrılmalarının sebebinin Aşk Taktikleri isimli filmdeki sevişme sahneleri olduğu ortaya çıktı. Oğuzhan Koç'un sevgilisi Demet Özdemir'in Şükrü Özyıldız ile ateşli sevişme sahnesini görünce küpleri bindiği iddia edildi.

Yaz aylarında başlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde sona erdi. Sessiz sedasız ayrılan ikili sosyal medyadan birbirini takip etmeyi bıraktı. Sevilen çift, ayrılık nedenine dair açıklama yapmaktan kaçındı. Ancak ikilinin ayrılığı yalnızca 1 ay sürdü. Oğuzhan Koç'un sevgilisine 14 Şubat için çok özel ve unutamayacağı bir parti hazırladığı ve barıştıkları ortaya çıktı.

DEMET'İN SEVİŞME SAHNESİ YÜZÜNDEN AYRILMIŞ

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un Paris tatili dönüşü ilişkisini noktalaması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü çiftin kısa süreli ayrılık yaşamasına Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın 'Aşk Taktikleri' adlı filmdeki sevişme ve öpüşme sahneleri neden olmuş.

Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın Sevişme Sahnesi Olay Oldu! Oğuzhan Koç Küplere Bindi...

KÜPLERE BİNDİ

Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir'in 'Aşk Taktikleri' adlı filmde Şükrü Özyıldız ile ateşli sevişme sahnesini görünce küplere binmiş.

İLİŞKİLERİNE BİR ŞANS DAHA VERDİLER

Demet Özdemir, 'Aşk Taktikleri' adlı filmdeki ateşli sahneler sonrası çılgına dönen sevgilisi Oğuzhan Koç'un gönlünü zor da olsa almayı başardı. İkili, ilişkilerine bir şans daha verdi.

İşte ikiliyi ayrılığa sürükleyen sahneden kareler;

Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın Sevişme Sahnesi Olay Oldu! Oğuzhan Koç Küplere Bindi...
Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın Sevişme Sahnesi Olay Oldu! Oğuzhan Koç Küplere Bindi...
Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın Sevişme Sahnesi Olay Oldu! Oğuzhan Koç Küplere Bindi...
Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın Sevişme Sahnesi Olay Oldu! Oğuzhan Koç Küplere Bindi...
Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın Sevişme Sahnesi Olay Oldu! Oğuzhan Koç Küplere Bindi...
Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın Sevişme Sahnesi Olay Oldu! Oğuzhan Koç Küplere Bindi...
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Şükrü Özyıldız, Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Netflix, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'den ayrılma sebebi ortaya çıktı! Sevişme sahnesini görünce küplere bindi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'den ayrılma sebebi ortaya çıktı! Sevişme sahnesini görünce küplere bindi - Son Dakika
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