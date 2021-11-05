Şener, Arman'la tarihi yerden çektirdiği kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ünlü model, balondan da selfie yaptığı kareyi yayınladı.

Demet Şener , sevgilisi Tolga Arman'la ilk kez paylaşım yaptı. Ünlü model, iş insanı sevgilisiyle Kapadokya 'ya gitti.

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