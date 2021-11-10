Fit görüntüsünün sırrını açıklayan Şener, "Büyük sırlarım yok ama özlem duyduklarımı yiyorum. 'Şunu bunu yemiyorum' durumu yok. Geçen bir arkadaşımın doğum günü vardı pastanın yarısını ben yedim" dedi.

"BURNUM DOĞAL"

Sunduğu sağlık programındaki doktorların, bazı hastaların kendi fotoğraflarıyla gelerek 'Demet Şener burnu istiyoruz' şeklinde istekleri olduğunu anlatan Şener, "Estetik, kişilerin zevkine göre değişir. Mesela; sarı ve çarpık dişlerle dolaşmanın manası yok. Günümüzde küçük dokunuşları herkes yapıyor artık. Doktorlar, 'Sizin resminizle gelenler de var' diyorlar ama benim burnum doğal o yüzden insan istediği zaman istediği yerini yaptırabilir. Esneğim, köşelerim yok" şeklinde konuştu.

"BİRBİRİMİZE GÖNÜLDEN BAĞLIYIZ"

Şener, sevgilisi Tolga Arman'la evlenip evlenmeyeceğini soran bir muhabire, " Kapadokya'da güzel bir tatil yaptık. Evlenmeden de mutlu olunabileceğini düşünüyoruz. Hem biz birbirimize gönülden bağlıyız zaten" açıklamasında bulundu.