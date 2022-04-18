Demi Moore... YENİ AŞKA YELKEN AÇTI! - Son Dakika
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Demi Moore... YENİ AŞKA YELKEN AÇTI!

Son Güncelleme: 18.04.2022 08:15

Amerikalı ünlü aktris Demi Moore'un yeni sevgilisinin kim olduğu belli oldu.

"G.I. Jane" ve "Hayalet" filmleriyle tanınan 59 yaşındaki aktris Demi Moore ile ünlü İsviçreli şef ve restoran sahibi Daniel Humm'ın birlikte olduğu doğrulandı.

Nationalturk'te yayınlanan habere göre, 46 yaşındaki Humm yeni ilişkisini İsviçre'deki bir TV kanalında doğruladı.

İlk defa Paris'teki bir defilede birlikte görünen ikili hakkındaki ilişki dedikoduları mart ayından beri devam ediyordu.

SRF kanalına konuşan Humm'ın verdiği röportajın tamamı önümüzdeki hafta yayınlanacak.

İsviçreli şef; New York'taki Eleven Madison Park, The NoMad ve İngiltere'deki Davies and Brook restoranlarının sahibi olarak da biliniyor.

3 çocuğu olan Demi Moore, daha öncesinde Freddy Moore, Bruce Willis, Ashton Kutcher'la olmak üzere toplam üç kere evlendi.

Kaynak: Magazinkolik
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