Magazin

Devrim Özkan bıçak altına yattı

19.08.2025 08:17
Bir dargın bir barışık ilişkisiyle gündemde olan oyuncu Devrim Özkan, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'dan ayrılığının ardından hastane odasından yaptığı paylaşımla ameliyat olduğunu duyurdu. '2. ameliyatı oldum, ağrım var ama daha iyi olacağım' diyen Özkan, özellikle böbrek sağlığına dikkat çekti

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile bir dargın bir barışık ilişkisiyle magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Devrim Özkan, aşkında bir kez daha ayrılık kararı aldı. Önceki gün Torreira ile ilişkisini noktalayan Özkan, dün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımla bu kez sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.

YENİDEN AMELİYAT MASASINDA

Geçtiğimiz aylarda böbrek taşı nedeniyle acil olarak ameliyat edilen ve o dönemde yaşadığı sıkıntıyı "Hayatımda yaşadığım en zor sağlık problemiydi" sözleriyle dile getiren Özkan, aynı sorun nedeniyle ikinci kez ameliyat olmak zorunda kaldı.

HASTANEDEN PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından hastane odasından çektiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Sağlık durumuna dair bilgi veren Özkan, "Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. 2. ameliyatı oldum, daha iyi olacağım. Kendime yeni geliyorum, ağrım var ama iyi hissediyorum. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle böbreklere" ifadelerini kullandı.

Devrim Özkan ikinci kez bıçak altına yattı

