Devrim Özkan, eski sevgilisi Lucas Torreira\'yı yere göğe sığdıramadı

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Devrim Özkan, geçtiğimiz aylarda Galatasaray forması giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'yla aşk yaşamış ancak birliktelikleri kısa sürmüştü. Güzel oyuncu biten ilişkisi hakkında konuştu.

"GÜZEL BİR İLİŞKİ YAŞADIK"

Şimdilerde Kerem Bürsin ile Prime Video'da yayınlanacak Mavi Mağara filminin heyecanını yaşayan güzel oyuncu, dün akşam bir etkinlikte görüntülendi. Biten ilişkisi hakkında 2. Sayfa'ya konuşan oyuncu, O benim için çok değerli bir insan, ben de onun için öyleyim. Güzel bir ilişki yaşadık. İnsan hayatı... Ne o zaman söylenenlere takıldık ne de sonrasında söylenenlere. Asıl hikayemizi biliyoruz. İkimiz de birbirimizi hayatında kalan güzel insanlarız" ifadelerini kullandı.