Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan havuzda aşk pozu - Son Dakika
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Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan havuzda aşk pozu

Devrim Özkan ve Lucas Torreira\'dan havuzda aşk pozu

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile Devrim Özkan'ın aşkı gündemden düşmüyor. Çift, 8 ay süren ayrılığın ardından barışma kararı aldı. Özkan, sevgilisi Torreira'nın sırtına çıkarak havuzda poz verdi ve Instagram hesabından bu anı paylaştı. 'Aşkım' anlamına gelen 'mi amor' notuyla paylaşım yapan Özkan'a, Torreira 'Seni seviyorum sevgilim' anlamında 'Te amo mi vida' yorumuyla karşılık verdi.

07.09.2024 11:33
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Sevgilisi Lucas Torreira'nın sırtına çıkarak havuzda poz veren Özkan, Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Ara ara aşk paylaşımları yapan oyuncu Devrim Özkan ve futbolcu Lucas Torreira bu kez havuz pozu ile gündem oldu.

BU KEZ HAVUZDA POZ VERDİLER

Sevgilisi Torreira ile birlikte havuza giren Özkan, sevgilisinin sırtına çıkarak poz verdi. Özkan, havuz paylaşımına İspanyolca'da 'aşkım' anlamına gelen 'mi amor' notunu ekledi. Lucas Torreira ise sevgilisinin paylaşımına, İspanyolca'da 'Seni seviyorum sevgilim' anlamına gelen 'Te amo mi vida' şeklinde yorum yaptı.

İşte o poz;

Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan havuzda aşk pozu

Lucas Torreira, Devrim Özkan, Galatasaray, Instagram, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Magazin Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan havuzda aşk pozu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Bayram Yavuz: Bu aşk değil a parAŞK bu :) 54 3 Yanıtla
  • Yusuf Güneş: Ya başka haber mi bulamiyorsunuz her gün biz bunları görmek istesek profillerini takip ederiz. 37 0 Yanıtla
  • Ahmet Akkaya: torera iyi hazırlanıyo... 19 3 Yanıtla
  • ŞEHZADE MUSTAFA: Torera kiralık birini bulmuş idare ediyor 20 1 Yanıtla
  • Emir Arslan: Neden hep paralı olanlarla olunca adına aşk deniyor gidip bir gribanla aşık olsanıza 17 0 Yanıtla
  • Özer Canaydın: Paranın Gücü! 7 1 Yanıtla
  • Hasan Arguner: Kız Fena Paracı ÇIKTI.... 8 0 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul: son dakika !! yorumları yayınlar mısınız acaba zahmet olmazsa ???? 7 1 Yanıtla
  • Fırat Karakayacı: dünyanın en yakışıklısı para para para 2 1 Yanıtla
  • Erhan Türkmenoğlu : Yarın buradan ayrıldı mı vurur tekmeye gider 0 0 Yanıtla
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