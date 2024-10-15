Diddy'nin 100'ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu - Son Dakika
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Diddy'nin 100'ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu

Diddy\'nin 100\'ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu

Kirli dünyası ifşa olan Diddy lakaplı Amerikalı rapçi Sean Combs'un skandalları bitmek bilmiyor. Daha önce hakkında açılan onlarca tecavüz davasına yenileri eklenen sapkın Diddy'ye, aralarında 16 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişiye cinsel istismarda bulunması nedeniyle yeni davalar açıldı.

15.10.2024 01:35
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Diddy olarak tanınan dünyaca ünlü Amerikalı yapımcı ve rapçi Sean Combs hakkında yeni tecavüz davaları açıldı. 4'ü erkek 6 kişiden oluşan davacılar, Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradığını belirten 100'ü aşkın kişi arasında yer aldıklarını söyledi.

CİNSEL İSTİSMAR, TACİZ, TECAVÜZ...

Ünlü rapçi, aralarında 16 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişiye yönelik cinsel istismar, taciz, tecavüz, uyuşturucu ve ilaç kullanmaya zorlama gibi bir dizi suçla itham ediliyor. Davacılar, Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradığını belirten 100'ü aşkın kişi arasında yer aldıklarını söylüyor.

Diddy'nin 100'ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu

16 YAŞINDAYKEN DIDDY'NİN CİNSEL İSTİMARINA UĞRAMIŞ

John Does takma isimli erkek davacı, ünlü olmak ümidiyle 16 yaşında Combs tarafından organize edilen partilerden birine katıldığını, partide rapçi tarafından cinsel istismara uğradığını iddia etti. Davacı, ünlü rapçinin taleplerini yerine getirmediğinde "Ünlü olmak istemiyor musun?" ifadeleriyle sıkıştırıldığını belirtti.

UYUŞTURUCU ALMAYA VE CİNSEL İLİŞKİYE ZORLANDI

Başka bir davacı, 2004 yılında Combs'un ünlü partileri esnasında rapçi tarafından uyuşturucu almaya ve cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını anlattı. Davacı, talepleri yerine getirmemesi halinde ölümle tehdit edildiğini ifade etti. Bir diğer davacı ise partiler esnasında Combs'un kendisine şiddet uyguladığını ve tecavüz ettiğini söyledi.

DIDDY'NİN KİRLİ GEÇMİŞİ

Diddy" lakaplı Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alınmıştı. Mahkemece 17 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede, Combs'un, bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı belirtilmişti.

Combs'un, mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit etme, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda, "uyuşturucu maddelerin" ele geçirildiği aktarılmıştı. İddianamede Combs'un, tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti.

Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti. Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. Amerikalı yapımcı ve rapçinin davaları 5 Mayıs 2025'te görülmeye başlanacak.

3-sayfa, Magazin, Hukuk, Müzik, Son Dakika

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SON DAKİKA: Diddy'nin 100'ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu - Son Dakika
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